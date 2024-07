A valódi művészet lassan érik, gondolkodással, évek alatt csiszolt szakmai tudás és érzelmek ötvözetében születik. Idén fennállása 50 évét ünneplő Szentesi Fotókör vezetője, Nagy István szerint sajnos a mai világ viszont a kattintásokkal elérhető, tempós sikert ígéri és ez nem kedvez a kitartó munkának. Az amatőr és profi fotósok köre öt évtized alatt sem mondott le küldetéséről: gondolkodva fényképezni, és az alkotásokkal másokat is belső utakra terelni. Elszántságuk lenyomatát egy július 6-áig látogatható kiállítás összegzi a szentesi Tokácsli Galériában.

Fotó: Kozma Anita

A Szentesi Fotókör öt évtizede



Még 1974-ben öt, fotózás iránt érdeklődő fiatal hozta létre az azóta folyamatosan aktív Szentesi Fotókört a Szentesi Művelődési Központban. Heti rendszeres foglalkozásaikon baráti beszélgetéssel, fotózással, képelemzéssel és kiállítások szervezésével töltik az időt. Az 1980-as évek elejétől elindított Aktfotó Biennálé és az Alföldi Fotószalon az ország több száz fotósának képeit mutatta már be a közönségnek, így ezen rendezvényeik továbbra is ország ismert és kiemelt fotós programjaik közé tartoznak. Ezen kívül még több fotókiállítást és fotópályázatot szerveznek, tematikus tárlatokkal mutatkoznak be hazai és külföldi összejöveteleken, meghívásos fotókiállításokon.



Több mint egy fotókör



Nagy István még kisiskolásként csatlakozott az amatőr és profi fotósok alkotta, jelenleg nagyjából húsz aktív taggal működő civil körhöz. Majdnem 30 éve vezeti is a csapatot. Nem a technológiai változással nehéz véleménye szerint tartani a lépést, a világ, benne az emberek változása a kihívás.

Manapság közösséget egy cél mentén mozgósítani, majd összetartani, nehéz feladat. Kevesen hagyják magukat megszólítani a hírzajban, az otthoni feladatok, a tévénézés, a mindenféle elfoglaltság mellett nehéz tartósan elköteleződni. Mi nem csupán egy hobbi köré szerveződünk, időt töltünk együtt baráti társaságként, inspirálva, új utakra biztatva egymást. Hiszen ha emberileg épülünk, ha új impulzusokat kapunk, az kihat a mindennapjainkra, meghatározza hivatásunkat, hobbinkat, a lelki és testi egészségünket akár

– magyarázta Nagy István fotóművész.