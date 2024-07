Hamarosan ismét Borfesztivál lesz a városban. A négy napon át tartó programon számos borvidék képviselteti magát, mellette gasztronómiai fogások, koncertek várják a látogatókat augusztus 17-től 20-ig, szombattól keddig a Szentháromság téren. Az első napon 18 órakor hagyományosan a Szent Vince Borrend felvonulása nyitja meg a rendezvényt a csongrádi fúvószenekar kíséretében. Majd felavatják a borrend új tagjait, illetve kihirdetik a fesztivál bora verseny eredményét. A Magna Cum Laude 20 óra 30 perctől lép színpadra, majd utcabál lesz a Just Showband zenekarral. A fesztivál második napját, vasárnap délután fél négykor a Grimm-Busz Színház gyermekműsora indítja, majd 17 órától Varga Miklós lép fel, rögtön utána Paulina, majd 20 óra 30 perctől a Balkán Fanatik. Augusztus 19-én, hétfőn 16 órától a Mandula Színház gyermekműsora lesz, majd 17 órától a Csongrádi Színtársulat lép fel, utána Bangó Margit, és este 9-kor már az Anna and the Barbies koncertezik. Az államalapítást ünnepelve augusztus 20-án 10 órakor Szent István napi kenyérszentelésre várják az érdeklődőket a Kossuth téren. A fesztivál kísérő programjai: felnőtt megőrző, kézműves vásár, gasztróutca, ásványbörze, vidámpark és veterán motoros kiállítás.