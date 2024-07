Idén is megrendezi a Lösz Fesztivált Hódmezővásárhelyen a Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány július 26-án, és 27-én, pénteken és szombaton. Pénteken 18 órától a Four Wine koncertezik, majd 20 órától a vásárhelyi Clique együttessel kezdődik utcabál a piac mögötti Szürkekabát Bárszínház előtti színpadon. Másnap, szombaton 9 órakor zenés ébresztő lesz pálinkás jó reggelt címmel, 10 órától csángó tánczene, 11 órától zenés játékok és vetélkedők. Délben jó ebédhez szól a nóta dél-alföldi tekerős muzsikával. Lesz még helyi kortárs költők bemutatkozása, Sulyok Csaba kötetbemutató, de fellép a Kankalin Néptáncegyüttes is. Este hat órától Rákóczi kocsmája koncert lesz, 19 órától a FolkRoll zenél, majd 20 órától a Crash5 veszi birtokba a színpadot.