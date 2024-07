Csütörtökön számolt be lapunk arról, hogy a Fatima Ház szűkös anyagi lehetőségei miatt idén csupán 13 szegedi rászoruló gyerek tölthet el egy hetet az ásotthalmi táborhelyen. Kiss Erzsébet kuratóriumi elnök nehéz szívvel választotta ki a tucatnyi szerencsés lurkót a kétezer mélyszegénységben élő gyermek közül, akiket rendszeresen támogat az alapítvány. Családjaiknak néhány ezer forint tábori költség kifizetése is nehézséget okozna.

Archív Fotó: Gémes Sándor

Néhány nappal később a kuratóriumi elnök ujjongva telefonált az örömhírrel, hogy csoda történt. Ahogy fogalmazott, megint lett egy angyalkája a gyerekeknek. Egy nagylelkű vállalkozó ugyanis egy összegben átutalta a vármegyei kistelepüléseken élő, rászoruló gyerekek egyhetes táborához szükséges 300 ezer forintot.

– Mikor jött az értesítés az átutalásról, azt hittem, rosszul látok. Először úgy láttam, 30 ezer forint, aztán tudatosult, hogy 300 ezret utalt egy vállalkozó a „bárcsak” táborra. Nem is tudom, hogyan köszönhetnénk meg, és el nem tudom mondani, mekkora boldogság ez a gyerekeknek. Bevallom, táncra perdültem örömömben, és azóta is szökellve járok a boldogságtól. Újabb 13 gyerek töltekezhet élményekkel. Ez valóságos csoda – mondta el lapunknak Kiss Erzsébet, aki arról is beszámolt, hogy ráadásul az adjukössze.hu oldalon utolsó reménysugárként elindított adománygyűjtő akcióhoz is többen csatlakoztak. Volt, aki 3 ezer, más 50 ezer forintot ajánlott fel a nehéz sorsú gyerekek megsegítésére. Így arra is adódott lehetőség, hogy színesítsék a tábori programokat. Például belépős strandra is el tudják majd vinni a gyerekeket, ahol csúszdázhatnak is. Sokan közülük még soha nem jártak hasonló fürdőhelyen. Emellett minden tábori napon kerülhet immár gyümölcs is bőséggel az asztalra. Sőt, még egy kiállítást, egy múzeumot vagy a közeli kecskefarmot is meglátogathatják a gyerekekkel.

Az már csak a hab a tortán, hogy egy adományozó egy komplett, felújítható játszóteret ajánlott fel az alapítványnak hintával, csúszdával, mászókával, amelyet a napokban szállítanak majd el az ásotthalmi táborhelyre.