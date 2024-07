Az elmúlt esztendőben is látványosan szépült a Fatima Ház Alapítvány táborhelye az ásotthalmi, egykori határőr laktanya területe. A gondnoki épületet immár teljesen felújították, a kertben tágas, fedett kiülő biztosít helyet a közösségi programoknak. A sátortábor helyét is rendbe rakták, a vizesblokk mellett takaros zöldséges kert is helyet kapott. Lassan minden készen áll a táborozó gyerekek fogadására. Kiss Erzsébet kuratóriumi elnök és párja jelenleg a közösségi melléképület vakolását, javítását végzi saját kézzel, gőzerővel, hogy eső esetén is legyen hová behúzódni a gyerekekkel, akiknek zöme már a tavasz legelején elkezdte kérdezgetni, hogy, ugye idén is mehetnek Ásotthalomra.

A közösségi szobában még sok a tennivaló, de ha csak Kiss Erzsébet és párja szorgalmán múlik, július 29-én már biztosan birtokba vehetik a táborozók. Fotó: Gémes Sándor

Szűkösebbek a lehetőségek

Az alapítványnak tavaly két turnus megszervezésére is lehetősége volt, csaknem harminc mélyszegénységben élő gyermek töltekezhetett élményekkel a birtokon. Idén kevesebb volt a támogatás, a szegedi önkormányzattól kaptak háromszázezer forintot szegedi gyerekek táboroztatására, amely egy hét finanszírozására elegendő, hiszen az ottalvós sátortáborban természetesen napi ötszöri étkezést biztosítanak a 8-13 éves gyerekeknek.

Fatima-forint a jó tettekért

Így július 29-étől 13 lurkónak indulhat csupán a kaland, amely során strandolás, erdőjárás, kézműves programok és persze sok-sok játék vár majd rájuk. Sőt, még jócselekedet-bazár is működik majd, amelynek lényege, hogy jó tetteikért Fatima-forint kapnak a gyerekek, amelyeket jégkrémre válthatnak be.

– Ezzel nem csak a tábor idejére igyekszünk jó tettekre ösztönözi a gyerekeket. Bízunk benne, hogy hazatérve is szívesebben segítenek majd a házimunkákban és formálódik környezetvédelmi szemléletük is, ugyanis környezettudatos tettekkel is lehet majd Fatima-forintokat gyűjteni – részletezte Kiss Erzsébet.

Lesz mit mesélni az iskolában

A kuratóriumi elnök azt is elmondta, nagyon nehéz szívvel választott ki a rengeteg gyermek közül egy tucatnyit, ugyanis az alapítvány ma már körülbelül kétezer halmozottan hátrányos helyzetű fiatalt segít egész évben rendszeresen a vármegyében. Olyan gyerekeket, akiknek esélyük sincs más nyári élményre. Családjuk ugyanis annyira nehéz körülmények között él, hogy akár néhány ezer forint tábori költség is meghaladná lehetőségeiket.