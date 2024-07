Könyvajánló 1 órája

Könyvesblog – Khaled Hosseini: Papírsárkányok

Khaled Hosseini bemutatkozó regénye hatalmas siker volt 2003-ban. A Papírsárkányok népszerűsége azóta is töretlen, újra és újra előkerül különböző ajánlókban. Az én polcomon is sok éve álldogált már, és miközben a szerző másik két regényét már olvastam, ez valahogy eddig csak árválkodott sok más, várólistás társával együtt. Most azonban előkerült és csak azt tudtam kérdezni magamtól: vajon miért vártam vele eddig? Hiszen kevés annyira mély nyomokat hagyó és a témával kapcsolatosan még hosszasan gondolkodásra késztető történetet olvastam, mint ezt. Következzen a Papírsárkányok a Könyvesblogban.

A történet főszereplője Amir, aki gazdag családban nevelkedik. Különös kapcsolat fűzi szolgálójához, Hassanhoz. Bár a fiú dolga, hogy takarítsa a cipőjét, kikészítse a ruháját és mindenben kiszolgálja, ugyanakkor a játszópajtása is. Hassan igazi, őszinte, odaadó barátja Amirnak, az úri fiú viszont sosem felejti el, hogy a másik egy szolga, így időnként ennek megfelelően is bánik vele. Összességében azonban jó társasága, együtt töltik szabadidejüket. Viszonyukban a változást egy sárkányeregető verseny hozza, amelyet Amir megnyer. A bajnokság lényege, hogy a levegőben repkedő játékok kiüssék egymást a versenyből, a játékosok levágják a sárkányokat madzagjukról. A nézők minden alkalommal versenyt futnak, hogy a lezuhanó papírsárkányokat megszerezzék, a legnagyobb dicsőség pedig a második helyezett sárkányt birtokolni. Hassan megígéri gazdájának, hogy elhozza neki az utoljára legyőzött játékszert, ám a fiúval visszafele úton olyasmi történik, mely örökre megváltoztatja a kapcsolatukat és végül el is szakadnak egymástól. A történet jelentős részében innentől Amir sorsát követhetjük nyomon, aki apjával a háború elől elmenekül az országból és Amerikában kezd új életet. A nulláról építik fel újra magukat, apja alázatos hozzáállásának köszönhetően pedig Amir tanult felnőtt lesz, aki előtt számtalan lehetőség áll. Megnősül, gyermeke születik és boldogan is élhetne akár, ám egy nap hírt kap arról, hogy egykori gyerekkori szolgálója elhunyt, egyetlen fia pedig bajban van és ki kell menekíteni az országból. Amir pedig pontosan tudja, hogy milyen sokkal tartozik a férfinak, akitől soha nem kért bocsánatot, pedig bőven lett volna miért. Nehéz összefoglalni, milyen sokrétű ez a történet és mennyi mondanivalója van. Bemutatja az afganisztáni háború borzalmait, a menekültek szörnyű helyzetét és azt is, hogy egy ilyen helyzetben mennyire nem számít már, ki milyen társadalmi rétegbe tartozik. Amir évtizedek utáni hazalátogatása arra is rámutat, milyen hely lesz egy olyan országból, ahol az erőszak és a megfélemlítés mindennapos, és ahol az erősebb a hatalmasabb. Amellett azonban, hogy beleláthatunk egy európai szemmel talán kevéssé ismert kultúrába és egy ilyen ország történetébe, sokat tanulhatunk az emberi kapcsolatokról: barátságról, árulásról, apa-fiú viszonyról és arról is, hogy egy rossz döntés milyen hatással lehet az életünkre.

A Papírsárkányok egy olyan regény, ami szinte minden olvasójára különösen nagy hatással van. Ezt a könyvet nem lehet egyszerűen csak elolvasni és letenni: napokig, hetekig, hónapokig is ott motoszkál még az emberben egy-egy gondolata, bizonyos jelenetei vagy csupán az a gyomorszorító érzés, amivel a lapokat falva szembesülünk. Aki még nem olvasta, tegye meg, mert talán élete egyik legnagyobb könyves élményét kapja ettől a történettől.

