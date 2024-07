A botanikus kertbe látogatók megcsodálhatják a lótuszos tavat, amely a japán kertnek is része. A rendezvény névadó növénye, az indiai lótusz ilyenkor látható teljes pompájában. A látogatókat a lótuszos tónál a víztükör fölé magasan kiemelkedő sötét rózsaszín lótuszvirágok tömege fogadja. A tó szigetének teaháza pedig kellemes kitekintő és pihenőhelyet kínál e különleges látvány befogadásához.

Az indiai lótuszok a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjének büszkeségei, Közép-Európa legnagyobb állománya található az arborétum egyik tavában. Az állomány csaknem egyidős a botanikuskerttel, az első növények az alapítás után néhány esztendővel, 1932-ben az óföldeák-gencsháti Návay kastély tavából kerültek Szegedre.

A hétvégén több alkalommal is lótusztúrák indulnak a Buddha szobortól, ezen a botanikuskert munkatársai mutatják be a virágot és más távol-keleti növényeket az érdeklődőknek.

A programok szombaton és vasárnap is közös jógázással indulnak. Majd a botanikus kert különböző helyszínein, a rendezvényre fölállított színpadon, a mediterrán üvegházban, a lótuszos tó partján, az Elefánt ligetben koncertek, előadások, tánc-, illetve harcművészeti bemutatók várják a látogatókat.

Az érdeklődők megismerkedhetnek a távol-keleti kultúra számos területével, a kalligráfiával, a lótuszfestéssel, több jóga- és harcművészeti irányzattal, részesei lehetnek japán, kínai vagy koreai teaszertartásnak, de rendeznek bonszaikiállítást és -bemutatót, és a vendégek bekapcsolódhatnak egy tajcsifoglalkozásba vagy kipróbálhatnak meditációs technikákat is. A rózsakertben a Magyar Origami Kör mutatja be a japán papírhajtogatás művészetét, és a kiállítás mellett a vendégek maguk is elsajátíthatják az egyes alapfogásokat.