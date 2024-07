Amikor Bácskai Miska bácsiék megálmodták és létrehozták a Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatát, akkor átmentem a gimnáziumba, másodállásban pedig zongorát tanítottam a zeneiskolában. 1978-tól tulajdonképpen napjainkig a gimnázium drámatagozatának munkáját segítem, ének-zenét tanítok, zongorán kísérek. Szerencsés csillagzat alatt születtem, mert a teremtő megáldott azzal is, hogy ne csak kotta alapján tudjak zongorázni, hanem fül után is, vagyis kottista is vagyok és naturalista is. Egyik kollégám tréfásan mondogatta, hogy ha majd kiszállok a mókuskerékből, két embert kell a helyemre felvenni a gimnáziumba, egyet, aki zeneakadémiát végzett és egy cigányzenészt, aki hallás után mindent lejátszik. Egyébként ha hiszi, ha nem, fiatalkoromban nyaranta bárzongoristaként is dolgoztam. Ahogy mondani szokás, fiatal voltam és kellett a pénz. Nehéz munka volt, de jól fizettek érte. Többek között a szentesi Petőfi bárban helyettesítettem a szabadságra menő zongoristát, de Szegeden is dolgoztam