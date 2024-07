A kortárs magyar képzőművészet két jelentős alakja, BOLDI Munkácsy Mihály- és Kossuth-díjas szobrászművész és Incze Mózes Munkácsy Mihály-díjas festőművész rendezett közös tárlatot Rezonancia címmel, amelyet szombaton Nátyi Róbert, az összművészeti központ vezető kurátora, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar dékánja nyitott meg. A művészeken kívül megtisztelte megnyitót jelenlétével Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.

Szombaton megnyílt a tárlat. A Rezonancia címet kapta Szmrecsányi Boldizsár BOLDI szobrászművész és Incze Mózes festőművész közös kiállítása a REÖK-ben. Fotó: Gémes Sándor

– Valamikor 2020-ban kezdtünk el beszélgetni arról, hogy jó lenne nekik a Reök-palotában egy kiállítást előkészíteni, mert nem először állítanak ki együtt. El kell árulnom, hogy 2020-ban amikor először beszéltünk, nem tudtam, hogy két ennyire eltérő gondolkodású életmű egy festőtől és egy szobrásztól hogyan fog összeilleszkedni itt a REÖK tereiben, miként találjuk meg a kapcsolódási pontokat. Aztán láttam az elkövetkező években, hogy több helyen kiállítottak és bizonyították, hogy a két életmű rezonál egymással. Amennyire különbözőek, annyira össze is köti őket az a fajta attitűd, amit a művészetről vallanak és én azt gondolom, hogy ez volt az a pont, ahol számomra megnyerővé vált a kiállítás, és teljességgel elfogadtam, hogy igenis be lehet őket mutatni így együtt. Azok a művészek, azok a mesterek, akik a szakmai tudásra építenek egész életükben, úgy néz ki, hogy rezonálnak is egymásra. Tehát valamilyen módon összeköthetők – fogalmazott köszöntőjében Nátyi Róbert.

A tárlat a Szegedi Szabadtéri Játékok bármely idei előadására szóló belépő felmutatásával díjmentesen tekinthető meg.