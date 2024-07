Helyi kultúra 1 órája

Óföldeák mindenkit összehoz

Sok elszármazott is hazalátogat a falunapok alkalmával. Óföldeákon a legnépszerűbb most is a főzőverseny volt.

Az óföldeáki őspark árnyas fái alatt garantált volt a jó hangulat. Fotó: Szabó Imre

– Óföldeákra évente legalább egyszer mindig kijövök. Élem is itt öt évet, a nagymamám pedig itt nyugszik az ófalusi temetőben – mondta Kelemen Mónika, aki egy családi társasággal jött ki a szombati falunapi programra. A csapat természetesen a bográcsos főzőversenybe is benevezett, a lényeg azonban nem a helyezés volt. – Amikor itt vagyunk, az mindig alkalom találkozni a régi ismerősökkel, beszélgetni, emlékezni – mondta. A kis község polgármestere, Simonné Sinkó Erika örömmel jegyezte meg nekünk: a falunap náluk nem csak a helybelieké, nagyon sok elszármazott is hazalátogat ilyenkor. Óföldeákon ebből a legelsőt egyébként 1993-ban tartották, de nem minden évben sikerült megrendezni. A legnagyobb attrakció persze most is a főzőverseny volt. Erre 22 csapat nevezett összesen 393 fővel – azaz majdnem annyi emberrel, ahány lakója van a falunak. A résztvevőknek az önkormányzat adta a marhahúst, minden más az ő dolguk volt. Az egész napos rendezvénynek a kúria előtti őspark adott otthont – itt tartottak kirakodóvásárt és állították fel a színpadot is. Helyi és környékbeli hagyományőrző, művészeti csoportok léptek fel leginkább, de sztárvendég is volt: a Capuccino.

