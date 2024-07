Immár 9. alkalommal rendezik meg az Északvárosi Fiókkönyvtárban a Kamasztükör nevet viselő olvasótábort. Húsz olyan felső tagozatos olvasni szerető gyermeket hívtak meg ide, akik rendszeresen részt vesznek a bibliotéka által szervezett programokon, illetve sokat kölcsönöznek. Az ötnapos élményprogramért – amelybe napi három étkezés is beletartozik – a szülőknek jelképes, 10 ezer forintot kellett fizetniük. A több mint 600 ezer forintos összköltség fennmaradó részét a Kultúrkör Egyesület pályázaton nyert pénzéből, illetve Tóth Károly önkormányzati képviselő támogatásából tudta megvalósítani a Somogyi-könyvtár, mely eszközökkel és könyvtári dolgozók munkájával járul hozzá a tábor sikeréhez.

Húsz olvasni szerető tinit táboroztatnak. Fotó: Török János

Olvasni szerető ismerős arcok

A megnyitón részt vett Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója is, aki örömét fejezte ki, hogy ilyen sok olvasni szerető gyerek jár ebbe a könyvtárba. Hozzátette, többnyire ismerős arcokat lát, ami azt jelenti, hogy a korábbi években tetszett a fiataloknak ez a tábor, ezért jöttek idén is.

– Itt mindig jó közösség alakul ki, emellett pedig sok izgalmas olvasmányt is megismerhetnek a gyerekek – mondta. A tábor célja ugyanis elsősorban az, hogy a városrész fiataljai között népszerűsítsék az olvasást. Mindezek mellett azonban idén önmaguk megismerésére és a problémamegoldási technikákra is nagy hangsúlyt fektettek a program összeállítói, így a táborba érkezik coach, illetve tartanak közösségépítő és önismereti foglalkozásokat is. De lesznek robotika és okoseszközös tematikát felölelő órák is, illetve érkeznek vendégek is. Szilágyi Szabolcs színész drámapedagógiai foglalkozást tart, Balássy Fanni író és Korbuly Ági illusztrátor pedig művészeti workshopot.

Kalandozás a képek világába

Az első nap meghívott vendége Németh György fotográfus volt, aki a fotózásról beszélgetett a gyerekekkel, saját, utazásain készített képekkel illusztrálva. Mint mondta, 6 évig vezetett ilyen korú gyerekek számára fotótábort, és a csapatban mindig volt 2-3 olyan fiatal, aki így kapott kedvet ehhez a szakmához. Természetesen azonban szó esett az olvasásról is, hiszen ő is tinédzserként nyitott a könyvek felé, így tudja, milyen élmény megismerkedni az írott történetekkel ebben a korban.