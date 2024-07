Csütörtökön 17 órakor lesz a derekegyházi palacsintafesztivál megnyitója.

Fotó: Kovács Erika

A sátrakban biztos megdől a melegrekord

Szerdán már gőzerővel készültek a derekegyháziak a jeles programra. Építették a színpadot és a palacsintasütő sátrakat.

– Csütörtökön, a nyitásra már minden készen lesz – mondta Szabó István derekegyházi polgármester. További ponyvákat helyeznek ki a tűző nap ellen, és nagyon sok hűtő is lesz, hogy minél több hideg italt biztosíthassanak a vendégeknek, hiszen a meteorológusok nagyon meleget jósolnak és köztudott, hogy Derekegyház tavaly is többször volt országos hőségrekorder. Az önkormányzat két párakaput is felszerel a fesztivál helyszínén.

A palacsintafesztiválon 18 gáztűzhelyen sütnek

– Nagyon ügyelünk a palacsintatésztára is, hogy nehogy megromoljon ebben a melegben. Már kész tervünk van a megóvására. A palacsintatésztát hőtárolós edényekben a hűtőházunkban tartjuk, ahonnan átalakított traktorral szállítjuk folyamatosan a sütősátrakhoz az ottani hűtőkbe – tudtuk meg Szabó Istvántól. A palacsintasütő sátor biztosan olyan meleg lesz, mint egy forró katlan. A sütőknek plusz sátrat állítanak fel ventilátorokkal, hogy időnként lehűthessék magukat.

Összesen 18 gáztűzhelyen sül a palacsinta csütörtökön 16 órától. Pénteken és szombaton reggel 5-tól éjfélig készül a finomság, ahogy tavaly is.

Nemcsak palacsintából nem lesz hiány, hanem programokból sem. Idén is lesz nemzetközi néptáncfesztivál. Két lengyel, három lett, egy bolgár csoportot várnak.

Alibiről is gondoskodnak

A fesztivál csütörtökön 17 órakor kezdődik. Aznap fellép a Fitos Dezső Társulat, a Pince Jam, az MD Fusion és a Jump Rock Band. Pénteken palacsintafeltekerési versenyt rendeznek és akkor lesz a nemzetközi néptáncfesztivál is, ami tavaly is fergeteges sikert aratott. A nap sztárvendége a Konyha zenekar és fellép a Traubi együttes is. Szombaton lesz Seres Brothers koncert, az Unique és az Alibi is sztárvendégként lép színpadra. Vasárnap pörköltfőző és pálinka versenyt is rendeznek.

A gyermekprogramok helyszíne viszont idén megváltozott, áttették a polgármesteri hivatal mögötti térre, az árnyas fák alá.