Derekegyház 31 perce

Palacsintafesztivál nemzetközi néptáncgálával - Galéria, Videó

Akármilyen forró is, a 40 Celsius fokos hőségben is jól esik a palacsinta. Ha ez nem így lenne, Derekegyházon a palacsintafesztivál résztvevői elkerülnék a sütősátrat, ám a második napon is nagy volt a sorban állás a finomságért.

Kovács Erika Kovács Erika

A szlovák Krpciarik Gyermek Néptáncegyüttes műsorával kezdődött a néptáncgála. Fotó: Kovács Erika

A palacsinta mellett párakapu volt a derekegyházi palacsintafesztivál második legnagyobb kedvence. Fotó: Kovács Erika Hajszárítóval élesztették a tüzet Mindenki hosszasan időzött alatta, sőt, térült-fordult, hogy egy kicsit lehűthesse magát. Ennyire meleg még egyik palacsintafesztiválon sem volt. A sütősátrakban csúcsra jártak a ventilátorok. A szomszédos kürtőskalács készítő sátorban azonban még a hajszárítót is bevetették, hogy gyorsabban éledjen a tűz. Néptánc és palacsintatánc A palacsintafesztivál második napja is tartalmasan telt. Nem maradhatott el a palacsintafeltekerési verseny és a palacsintatánc sem. A nemzetközi néptáncgála az elmúlt évhez hasonlóan idén is nagy sikert aratott. Fellépett a szlovákiai Krpciarik Gyermek Néptáncegyüttes, a lengyelországi Kotlina felnőtt és a Vladislavia gyermek néptáncegyüttes, Lettországból pedig az Imulina & Ozoláji & Kamér vari néptáncegyüttes, Szentesről pedig a Jövőnkért csoport. A program táncházzal zárult, majd jöttek a koncertek, a Konyha zenekar, végül a Traubi. Szombaton reggel 5 órától egészen éjfélig ismét sütik a palacsintát, amiért nem kell fizetni, de a becsületkasszába köszönettel fogadnak bármilyen összeget, amit szokás szerint a helyi gyerekekre fordítanak.

Palacsintafesztivál nemzetközi néptáncgálával - Galéria: Kovács Erika

A palacsintafesztivál sztárvendége a Unique lesz Szombaton lesz túraverseny, 14 órától pedig a Károlyi kastélyba is bepillanthatnak az érdeklődők. 15 órakor kezdődik a falunapi szentmise, ahol keresztet szentelnek. 16 órától kulturális programok várnak a palacsintafesztivál látogatóira. A helyi fellépők után 18.50-tól a Seres Brothers koncertezik, majd 20 órakor a fesztivál sztárvendége, a Unique lép színpadra. 21.30-től pedig a helyi Alibi biztosítja a jó hangulatot. Vasárnap rendezik meg a derekegyházi pörköltfőző versenyt és a pálinkamustrát. Előttire 25 családi-baráti csapat jelentkezett.

