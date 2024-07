Derekegyházon immár tizenhetedik alkalommal rendeznek palacsintafesztivált.

Fotó: Kovács Erika

Palacsintafesztivál 4000 tojással

A sütősátorban 18 palackos gáztűzhelyen sütik a finomságot csütörtökön éjfélig, pénteken és szombaton pedig reggel 5-től éjfélig. Idén is nagyon sokan vállalkoztak a palacsintasütésre, ki mennyire bírja, általában 2-4 órát. Az önkormányzat támogatásként 1300 liter tejet kapott, lisztet akciósan vásároltak. 4000 tojást is vettek beazonosított helyről, garantáltan frisset. A fesztivál eddigi történetében is mindig nagyon ügyeltek az ételbiztonságra, idén azonban az eddigieknél is szigorúbb intézkedéseket vezettek be, mert a fesztivál idejére 40 Celsius körüli hőmérsékletet ígér a meteorológia, vagyis pokoli meleg lesz.

Hatalmas szeretet lakozik Derekegyház lakóiban

– A Jóisten hatalmas szeretetet áraszt felénk. A hírekben azt hallottuk, hogy Derekegyház döntögeti a melegrekordokat. Lehet, hogy azért is van nálunk ilyen meleg, mert az a szeretet, ami a mi kis falunkban van, az ilyenkor, a palacsintafesztivál tájékán, még jobban felerősödik. Nagyon sok munkát fektettünk a fesztiválba. Szeretnék gratulálni mindazoknak, akik akár az előkészületekben, vagy a következő napokban bármilyen feladatot vállaltak. Különösen a derekegyházi és nagymágocsi nyugdíjasoknak, akik a sütést elkezdték – mondta a megnyitón Szabó István, Derekegyház polgármestere, akitől megtudtuk, jó programokban sem lesz hiány.

Sajnos közben a sütősátorban történt egy rosszullét, minden bizonnyal a hőség miatt. A mentő azonnal a helyszínre érkezett és ellátta a nagymágocsi asszonyt. Az Isten is odafigyelt a palacsintafesztiválra, mert hatalmas nyári záport küldött a faluba, ami nem tartott sokáig, de kellemesebbé tette a hőmérsékletet.

A Fitos Dezső társulat tagjai ropták a táncot

A derekegyházi önkormányzat mindent megtesz, hogy enyhítse a meleget. Két párakaput is felszereltek. Az egyik fűnyírótraktorhoz kis pótkocsit kapcsoltak, ami a Marci 001 „rendszámot” kapta. Azzal vitték hőtárolós edényekben a hűtőházból a sütősátorba a palacsintatésztát. Máskor ez kézi erővel megy, de most a nagy meleg miatt ezt is meggyorsították. Rengeteg hűtőt is beszereltek, hogy biztos jusson mindenkinek hűtött ital.