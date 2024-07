Köszönet a résztvevőknek

Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is megköszönte a résztvevők felajánlásait, majd Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) főtitkára vette át a szót. – A legfontosabb, hogy közel százezer rászorulónak tudjuk a teljes éves liszt szükségletét biztosítani. Van, ahol tésztát főznek belőle, gyermekotthonokban például kakaós csigát, túrós batyut sütnek belőle. Teljesen vegyes a felhasználás. A Magyarok Kenyere programnak van olyan része is, hogy burgonyát, zöldséget is gyűjtünk. Lassan már 15 éve, hogy ez a program ebben a formájában működik, de én azt gondolom, hogy minden nehézség ellenére azért beszédes, hogy a program nemcsak hogy bővül, hanem, ahogy István is mondta, minden évben rekordokat dönt, még egy olyan nehéz évben, mint a 2023-as év volt – mondta a főtitkár.