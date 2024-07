A frontot megjártakról köztudott, hogy rendszerint egészen más emberként tértek haza. Hiába mosolyogtak, hiába próbálták újra felvenni a háborút megelőző életritmust, a trauma mély nyomokat hagyott. A haseki humor csorbítása nélkül igyekeztünk azt is bemutatni, hogy Svejk sem úgy érkezik vissza a Kehely kocsmába a háború után, mint ahogyan elindult. Ő is megélt komoly veszteségeket, körülötte is emberek haltak meg