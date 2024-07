Tizenegy képzőművész költözött be július 15-én a Partfürdő egyik nyaralójába, hogy Szeged városából inspiációt merítve alkosson két héten át. Imre Mariann, a 28. Szegedi Művésztelep művészeti koordinátora, Munkácsy-díjas festő- és képzőművész kezdettől fogva résztvevője az alkotóműhelynek.

A Szegedi Művésztelep alkotói technikai vagy tematikai megkötések nélül, teljes szabadságban dolgozhatnak. Fotó: Török János

– Szuromi Pál művészettörténész harminc évvel ezelőtt indította útjára a művésztelepet. Nagy álma volt, hogy a híres makói, grafikai művésztelep mellett Szegeden is legyen. Nem csak grafikusokat hívott meg, hanem egy szabadabb, technikához nem kötött művésztelepet álmodott meg, ami a mai napig így működik: festők, szobrászok, fotósok, installációkat készítők is voltak már résztvevők – mondta el lapunknak.

Tisza partján szabadon

A művésztelepnek rendszerint nincs tematikája, teljes szabadságban alkothatnak a résztvevő művészek, akik meghívás alapján érkeznek.

– Fontos szempont, hogy olyan alkotókat is meghívjunk, akik kicsit kiszakadtak a művészeti közegből, de szívesen kapcsolódnának. Tehát nem feltétlenül a sztárokat hívjuk meg, és a fiatalokra is kíváncsiak vagyunk. Így most például 18-tól 73 éves korig vannak alkotók a művészelepen – mondta Imre Mariann.

A művésztelepet a város számos helyszínén megrendezték már az elmúlt három évtizedben, többnyire kollégiumok fogadták be az alkotókat. Először idén kaptak lehetőséget a Partfürdőn, amelynek csöndes, nyugodt, inspiráló környezete gyorsan elnyerte tetszésüket.

– Nagyon különbözőek vagyunk. Van, aki éjszaka, más kora reggel szeret dolgozni. Van, aki bejárja a várost, más itt marad a Partfürdőn. Egyesek kis munkákat alkotnak, mások óriásiakat vagy éppen csak rajzolgatnak – mondtaImre Mariann, majd hozzátette, ami mégis közös kapocsnak tekinthető az egymástól nagyon különböző alkotók között, az a nyitottság a város, annak szellemisége, azáltal pedig az új inspirációk iránt.

Fotó: Török János

Mednyánszky által inspirálva

Imre Mariann idén egy választható tematikát is meghirdetett a művészek körében. Arra buzdította őket, hogy Mednyánszky László Virágzó mandulafa című festményéből merítsenek inspirációt, amely művet közösen meg is tekintették a Móra Ferenc Múzeumban. Több képzőművészt is alkotásra serketett az élmény.