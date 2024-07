Vadiúj, idén napvilágot látott lemezével érkezik a Tisza-partra augusztus 28-án, a legnagyobb hazai nyárzáró fesztivál nyitónapján Zara Larsson, így a Coca-Cola SZIN látogatói hallhatják először Magyarországon élőben a svéd világsztár Venus című albumának dalait és persze a korábbi nagy slágereket is. Hatalmas bulira számíthatunk a színpadi jelenségként és elképesztő énekesként is szerethető pop-bomba koncertjén a Tisza-parti fesztiválon, ahol természetesen lesz még produkció bőven, hisz a hazai pop-rock-hip-hop szcéna java mellett jön Armin Van Buuren és Kamrad is és a Coca-Cola SZIN-en zárja a nyarat majd Azahriah is.