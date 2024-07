Már két éve nem tanítok fizikát, és nagyon szerettem mindig is érdekesen előadni. Igazán nagy kihívást jelentett, hogy ennyi féle érdeklődésű gyerek számára hogyan tudom érdekessé tenni a fizika világát. A kísérleteim alapja a hangtan volt, ami nagyon közel áll hozzám, emellett az Agóra laborjában lévő kísérleti eszközökre támaszkodtam. Igyekeztem olyan kísérleteket összeválogatni, amelyeket akár otthon is meg tudnak majd ismételni a gyerekek. Már maga a felkészülés is örömteli volt számomra, és hátha sikerült egy lépéssel hozzájárulom, hogy az iskolában is érdeklődve figyeljenek majd oda a fizikára