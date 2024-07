Szappanbuborékok és óriásbábok hömpölyögtek Szeged belvárosában pénteken este. A Kövér Béla Bábszínház SZINkópé fesztiváljának hagyományos nyitóprogramja a zenés felvonulás, amely ezúttal is családok tömegét vonzotta. A rikkancs szerepében most is Kiss Ágnes igazgató invitálta a járókelőket lelkesen a város legnagyobb gyerekfesztiváljára, amely szombaton tíz órakor nyitja kapuit az újszegedi Erzsébet ligetben.

A gyerekek már az indulás előtt megrohamozták a bábokat: pacsiztak, kezet ráztak, simogattak, beszédbe elegyedtek velük. Fotó: Török János

A menet a Roosevelt térről indult, ahol már a start előtt megrohamozták a gyerekek a gigantikus bábokat. A kecses Szőke Tiszával kezet ráztak, a sirálynak a szárnyát, a pontynak a pikkelyét igyekeztek simogatni. A szamár tucat számra kapta a fejvakarást, a fekete és fehér óriásmedvék pedig sorra adták a pacsikat a lelkes ifjúságnak. A gyerekek közül többen szóba is elegyedtek a bábokkal, a mackóktól mindenekelőtt azt tudakolták, hogy nincs-e nagyon melegük a tikkasztó kánikulában. Azonban a hőség sem csorbította a bábszínészek lelkesedését, a Dugonics téri végállomáson zokszó nélkül, türelemmel, kedvesen, nagy mosollyal fotózkodtak a családokkal.