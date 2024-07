Szombaton rendezték a XIX. Tápéi Tarhonya Fesztivál és Falunapokat. A rendezvényen most is volt főzőverseny, amin háromfős csapatok indulhattak. Német Ferencék pásztortarhonyát főztek, amihez kovászos uborka, sütemény és pálinka is járt. A gyerekeket arcfestéssel szórakoztatták, de lehetett simogatni tehenet is.