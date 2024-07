– Szemmel láthatóan javítja az emberek problémamegoldó képességét, segíti az orientációt – ismertette Tamásy Gabriella a makói József Attila Könyvtárban csütörtökön bemutatott terápia egyik jótékony hatását. A Bécsújhelyen élő, képzőművészként is ismert egykori makói gimnazista pszichoszociális szaktanácsadással foglalkozik. Az alkotóterápiához munkája kapcsán, saját érdeklődése által került közel. Autodidakta módon képezte magát benne és hivatásszerűen 13 éve foglalkozik vele. Kezdetben fogyatékkal élő embereken igyekezett ennek révén segíteni.

Terápia is lehet a művészet – tapasztalták meg a résztvevők a makói könyvtárban. Fotó: Szabó Imre

Terápia – hosszú távon

A Makón ízelítőként bemutatott foglalkozás lényege az volt, hogy a résztvevőknek a megszólaló zene inspirációjára, egy-egy megadott témában kellett festeniük. Vallja: festeni mindenki képes. Ez fejleszti a szem és a kéz koordinációját, és ahogyan a vásznon dolgozik az ecsettel, megnyílik az ember. Még az is, aki a problémáiról szóban nem szívesen beszél. A dolog igazán persze hosszú távon működik – ez derült ki például akkor, amikor függőknél alkalmazta.

Felszabadító élmény

Csütörtökön bő féltucatnyian vágtak bele a kalandba – elsősorban az idősebb korosztály képviselői, merthogy a módszer a demencia megelőzésében is segít. A programot a Makói Honismereti Kör szervezte meg, Gabriella ugyanis bő egy éve náluk tartott előadást nem hétköznapi munkájáról. A civil szervezet vezetője, Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna azt mondta, annak révén kerültek vele kapcsolatba, hogy hölgy a makói József Attila Gimnáziumban az ő tanítványa volt. A nyugdíjas pedagógus természetesen maga is kipróbálta az alkotóterápiát és ezzel kapcsolatos élményeit is megosztotta velünk.

– Utoljára általános iskolában fogtam ecsetet a kezembe. Csodálatos élmény, nagyszerű kikapcsolódás volt. Ilyenkor az ember hátrahagyja a gondjait – vallotta meg.