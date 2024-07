A kiszombori kukorica útvesztő szombattól változatos programokkal várja látogatóit – tájékoztatott Endrész Erzsébet, a látványosságot évről évre fenntartó Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör elnöke. Az idei a 16. útvesztő.

A kiszombori kukorica útvesztő a magasból. Fotó: Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör

Megtudtuk, az idei útvesztő szervezésre tragédiák vetettek árnyékot: elhunyt a korábbi évek egyik meghatározó embere, Balázs Zoltán és Bajnóczi János is, aki a labirintus alaprajzát tervezte meg az elmúlt 8 évben. Helyette most egy fiatal pedagógus, Prónai Éva vállalta a feladatot. Mint megszokott, az útvesztőnek minden évben van valamilyen fő motívuma. Idén ez a helyi templom harangjainak 100 éves jubileuma. A harang egyúttal a most elhunytakra való emlékezés szimbóluma is.

Útvesztő 130 óra munkával

A terv megrajzolása 30 órát vett igénybe. A 4 kilométernyi utat idén egy 4 és fél hektáros kukoricatáblában, négy ember alakította ki Kiszombor határában – a tervrajz alapján egyszerűen kikapálták a még csak 7-8 leveles szárakat. Ez a munka mintegy 100 órát vett igénybe. Aki helyes úton jár, az 2 kilométer megtétele után juthat ki.

Augusztus 20-ig

A falu központjától 2 és fél kilométerre található útvesztő hat hétvégén át, augusztus 20-ig lesz nyitva. A látogatókat idén is vendégül látják, a gyerekeket népi játékok is várják, szombatonként pedig kulturális rendezvények helyszíne is lesz – többek között régész és csillagász közreműködésével.