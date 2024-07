– A szervezőcsapat tagjai eredetileg egy baráti társaság voltak, akik szívesen jártak ilyen rendezvényekre. Aztán ők is összehozták a magukét – mondta szombaton, a Maros-parti Zöld háznál Kómár Mátyás, az idén már 14. VW-konszern találkozó egyik szervezője. A cégcsoporthoz egyébként a Volkswagenen kívül olyan márkák tartoznak, mint a Škoda, a SEAT, a Cupra, az Audi, a Lamborghini, a Bentley, a Ducati és a Porsche.

VW-találkozó a Maros-parton több mint száz résztvevővel. Fotó: Szabó Imre

A VW összeköti a világot

Ilyen kocsikból most több mint száz érkezett a hagymavárosba – nem csak szerte az országból, de Romániából, Szerbiából és Németországból is. Sokan már visszajáró vendégek. Kómár azt mondta, a VW-kocsikat minden korosztály szereti: jöttek bulizni vágyó fiatalok, de szépkorúak is. Tartottak különböző vetélkedőket, többek között volt decibelmérés, kötélhúzás, felni-kitartás és most is megválasztották a találkozó legszebb autóit. A családias hangulatra tekintettel a gyerekeknek ugyancsak szerveztek programot. Az egész napos rendezvény legnépszerűbb eseményét, a városi felvonulást délelőtt tartották. A régi és új autócsodák rendőri kísérettel a város központját járták be dudaszóval, integetve.

Átalakított transzporterrel Londonban

A találkozó legidősebb résztvevője a szentesi Halász Lajos volt, aki augusztusban lesz 77 éves. Egy T-4-es VW Transporterrel érkezett, ami eredetileg 9 személyes volt, ő azonban nyugdíjas gépészként nagyrészt saját kezűleg minikonyhával is felszerelt két személyes lakóautóvá alakította. Ennek már bő egy évtizede, a márkának pedig évtizedek óta szerelmese.

– Eddig 17 országban jártam vele – mondta büszkén, miközben megmutatta, milyen kényelmi extrákkal van felszerelve a nem mindennapi jármű.

Megtudtuk, a legmesszebbre akkor jutott vele, amikor Londonba utazott. Akkor 5860 kilométert ment vele, minden probléma nélkül.