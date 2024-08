– Az épület homlokzata széles, zömök, ezért az a feltételezés is tartja magát, hogy eredetileg kéttornyúra tervezték, de elfogyott a pénz. Az első megépített torony annyira aránytalanul kicsi volt a homlokzathoz képest, hogy a helybeliek egyszerűen a templom kéményének nevezték – sorolta Orsolya. A tornyot később, 1886-ra – például toronysisakkal – megnagyobbították, de e sorok írójának ma is kicsit zömök az összhatás, igaz, ezzel a szakember nem értett egyet.

Érdekességek és értékek

Lépjünk be virtuálisan a templomba. Mint már jeleztem – nem mentegetőzés, tény – ami bent fogad, azt nem lehet leírni. Látni kell, és ezt javaslom az olvasóknak is. Gyöngyössy Orsolya megemlített több felfedeznivaló érdekességet.

– A kalapos király, II. József több szerzetes- és apácarendet megszüntetett, a budai klarisszákat is. Az akkori élelmes csongrádi plébános ezt megneszelve megszerzett egy nagyon szép intarziás szekrényt, amelyet a mai napig használnak a sekrestyében. Nagyjából 300 éves lehet, vagyis idősebb a templomnál. Szintén nagyon régi emlék egy rózsaszínű – ez liturgikus szín – miseruha, amelyet a pap egy évben csak kétszer viselhetett, ezért is őrződhetett meg jó állapotban, 1792-ből származik. A II. vatikáni zsinatig a miseruhák – mint ez is – hátul voltak díszesebbek, hímzettebbek, mert a pap a híveknek háttal állva misézett – említett két tárgyat a múzeumigazgató.

A csongrádi Nagyboldogasszony-templom már több mint 250 éves. Fotók: Imre Péter

Érdemes még megkeresni a Nagyboldogasszony-templomban a körmenetekre készített hordozható ülő Mária-szobrot, amelyet Mária Terézia császárnőről mintázott a művész, a hajviselete, a frizurája is erről árulkodik. A csongrádi, a helyi céhek készíttették hálából, ugyanis tőle kapták működési engedélyüket. Ezt a legtisztább erkölcsű, példásan élő és anyagiakkal is bővebben megáldott hajadonok vitték a körmenetek alkalmával. – Hasonló van Kiskunhalason is – jegyezte meg Orsolya.

Családi padok

Csongrádon is álltak, állnak családi padok, amelyeket a plébános engedélyével tetszés szerinti, a famíliának szükséges méretben készíttettek és helyeztek el a templomban. Ezt csakis a módosabb családok engedhették meg maguknak.