A szegedi roma közösség legnagyobb és legnépesebb közösségi örömünnepe minden évben a Sziksósfürdő strandon rendezett családi nap. Szombaton rendezték meg a vidám összejövetelt, amelyen körülbelül százötvenen vettek részt. A totyogókól a felnőtteken át a nyugdíjasokig összegyűltek a szegedi romák, hogy találkozzanak.

A Szegedi Közlekedési Társaság ingyenesen szállította el a résztvevőket a helyszínre, a családi nap az „Elszalasztott 1000 év” Csongrád Megyei Független Cigány Érdekvédelmi Szervezet Közhasznú Egyesület és a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásával valósult meg.

Nagy Mihály, a Szegedi Roma Önkormányzat elnöke lapunknak úgy fogalmazott, a felnőttek talán a gyerekeknél is jobban várják minden esztendőben a családi napot. A programok ugyanis rendszerint nem csak a legfiatalabb generációknak tartogatnak kihívásokat. Szombaton sem volt ez másképp, a délelőtt folyamán több versenyt hirdettek a felnőtt korosztálynak is. Kicsik és nagyok zsákban futottak, bekötött szemmel lőttek kapura, sőt egy új játékot is játszottak, amelyben párok bizonyíthatták a felek közti harmóniát. Utóbbi játék okozta a legnagyobb vidámságot a résztvevők körében. A férjeknek bekötött szemmel kellett egy akadálypályán végigmenniük úgy, hogy csak asszonyuk szavai adtak iránymutatást számukra. Az ügyességi versenyeken nyereményként a gyerekeknek húsz kilogramm édességet osztottak ki, a felnőtt győztesek pedig kávét kaptak jutalmul.