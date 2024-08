Összevesztek a ferencesek a városi tanáccsal

A búcsú azonban olykor nagy vitákat is generált, „vásárosok ’helypénze’ miatt be akarják szüntetni az alsóvárosi búcsúkat” – írtuk 1927-ben.

A szegedi bazárosok azt szerették volna elérni, hogy vidéki árusok ne rakhassák ki portékáikat a búcsú idején, ezt azonban a kamara és a tanács is elutasította, illetve azt is sérelmezték, hogy a búcsú napján a város mellett a rendház is helypénzt szed tőlük, és „ez a kétszeres helypénz olyan súlyos teher az árusokra nézve, hogy az amúgy is csekély jövedelmüket teljesen felemészti”. A tanács ezt a kérést helytállónak tartotta és kimondta, csak a város szedhet helypénzt. Ez viszont a barátoknak nem tetszett, mondván, hogy „a templomukat és a rendházat a csekély összegben megállapított városi segéllyel nem tudják renováltatni”. A tanács úgy döntött, a beszedett helypénz felét a ferencesek kapják, ám ez nem felelt meg nekik, P. Unyi Athanász, az alsóvárosi egyházközség egyházi elnöke beadványt intézett a város tanácsához, amelyben bejelentette, beszünteti az Alsóvároson rendezett búcsúkat, azaz a következő évtől nem tartják meg a szeptember 8-i úgynevezett radnai búcsút, és az augusztusi havibúcsú idején nem lesz népünnepély, csakis az egyházi jellege marad a búcsúnak. A tanács ezt tudomásul vette, és még felmerült az is, hogy a minoritákkal rendeztetik meg.

Persze, az alsóvárosi búcsút betiltani nem lehetett, a következő évben 40 ezren érkeztek Havas Boldogasszony ünnepére lapunk tudósítása szerint.

Tolvajok és részegek a zarándokok között

A vásárosok sátrai nem csupán a Mátyás teret, volt, amikor a Szentháromság utcát és Bécsi körutat is megtöltötték. Nagyon népszerű volt a bolondmalom, vagyis a lovas körhinta, és a bazári forgatagban bármit meg lehetett venni. Alkalmi vendéglátóhelyek is csalogatták a tömeget, így bizony a hatóságoknak volt dolguk bőven, hiszen egyesek túlzásba vitték a mulatozást, mások pedig jó alkalmat láttak arra, hogy megszabadítsák az embereket értékeiktől.

A rendőrségnek a sok részeg embereken kivül csak a zsebtolvajokkal volt dolga. A bucsu alkalmával négy zsebtolvajlást jelentettek. Egy régóta keresett zsebtolvajt el is fogtak a cirkáló detektívek

– írtuk 1928-ban.