Sári esetében nagyon fontos volt, hogy egymást tudják segíteni a csapattagok. Boldizsár versenye egyéni volt, de az IBO jövője is abba az irányba halad, hogy szükség legyen benne a csapatmunkára. A kommunikáció pedig már most is fontos volt, hiszen csak angolul kérhettek segítséget, ha valami problémájuk akadt. Látszik tehát, hogy meg kell újítani az oktatást, és nem csak a versenyek elvárásai miatt, hanem azért is, hogy ezt a generációt, amelyet a frontális oktatással már nem lehet lekötni, meg tudjuk szólítani. Aki pedig időben vált, előnybe kerül a többi iskolával szemben