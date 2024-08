A hazai fesztiválok közt úttörő jelleggel a Coca-Cola SZIN egy mozgalmat indít a fesztiválon való tudatos jelenlét megélését hirdetve. A Légy jelen! nem kötelező, de felhívja a figyelmet, hogy a „telefonmentes” koncert teljesebb élményt tud nyújtani a rajongók számára. A fesztivál kezdeményezése mellé csatlakozott Pogány Induló is, akinek első saját koncertje egy szegedi kis pincében volt, ahol senkinek nem volt telefon a kezében és fantasztikus volt a hangulat.

Az utóbbi években egyre erősebben jelenik meg a világban a mindfullness, azaz a tudatos jelenlét, a jelenlét teljes megélésére való igény. Egyre markánsabban kap hangot a vágy, hogy a valóságban, egymás közti élő kommunikációban kapcsolódjanak az emberek egymáshoz, és ez a törekvés várhatóan egyre erősebb lesz a technológia ijesztően gyors fejlődésével. Ennek megfelelően jelenik meg az igény a koncerteken, fesztiválokon is a teljes figyelemre, átélésre, amit már nemzetközi példák is megerősítenek. Több nemzetközi sztár – köztük Bruno Mars, a Guns N' Roses vagy Adele - is képviseli a "telefonmentes" irányelvet a koncertjein, annak érdekében, hogy elmélyültebb, magával ragadóbb, teljesebb élményt tudjanak nyújtani a rajongók számára.

„Úgy gondoljuk, hogy egy fesztivál szerepe túlmutat a szórakoztatáson, viszont az is célja, hogy minél teljesebb élményt nyújtson. A Légy jelen! felhívásunk célja, hogy egy fontos társadalmi jelenségre, a „digitális magányosság” elterjedésére hívja fel a figyelmet, és ennek feloldását, a fesztiválélmény kiteljesedését hozza magával” – mondja Kolonics Erika, a Coca-Cola SZIN főszervezője, aki kiemelte, hogy a „telefonmentes” fesztiválozás elmélyültebbé teszi az élményt, erősíti a közösségi érzést, a telefonok nem zavarják a látványt, személyesebbek és értékesebbek lesznek a valós pillanatok, nem beszélve arról, hogy amikor elengedjük a telefonunkat, lehetőségünk van kikapcsolódni, feltöltődni és csökkenteni a mindennapi élet feszültségét.

A hazai rap egyik legnagyobb ívet húzó üstököse, a szegedi születésű Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló szintén úgy gondolja, hogy a bulikat élőben kell átélni, élete első koncertjén a közönségnél nem volt még telefon. Ő is arra buzdít mindenkit, hogy éljék át a pillanatot. „Itt léptem fel életemben először, egy kis pincében Szegeden és akkor egy telefon nem volt, mindenki jól érezte magát. Igyekszünk mindenkit arra buzdítani most is, hogy - habár egy-két sztorit muszáj csinálni – viszont sokkal élvezhetőbb egy koncert, ha nincs nálad a telefonod és nyomod neki ezerrel a bulit és arra koncentrálsz, hogy élőben legyen jó, ne pedig utólag” – mondja Pogány Induló.