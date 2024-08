– Három öregasszony sem jósolja meg, milyen lesz ez a furcsa, egyre melegebb idő. Idén szénabálákat is vennem kellett, mert nem termett meg az eleség a földön – mondta portájuk felé sétálva a pusztaszeriek szántóbajnoka, Csorba Ferenc, aki június 6-án ünnepelte 70. születésnapját. Testvérétől fából készült malmot kapott ajándékba, tanyájuk ugyanis a szélmalom mellett feküdt, és azt mindig láthatta, és „lásd most is” – mondta neki. Míg a házhoz értünk, ahol párja, Erzsébet kávéval várt, az is kiderült, hogy a háznépét rajtuk kívül két ló, három sertés, egy kutya és két rackajuh alkotja.

Csorba Ferenc két versenytársával, magyar félvér lovával, Tündérrel (balról) és Vezérrel. Fotó: Imre Péter

A szántás kezdete

– Mikor édesapám szántott, mindig ott tébláboltam körülötte, mentem utána, szaladgáltam. Olykor azt mondta, fogd meg az ekét, és úgy kerültünk egyet. A lovat természetesen ő irányította, azzal nem bírtam el, hiszen még alig nőttem ki a földből – mesélte a kezdetekről. Tizenhat évesen kocsis lett a téeszben, akkor már be tudta állítani a fogatos ekén a barázda mélységét és szélességét is.

– Akkoriban nem tartottak fogatos szántóversenyeket – jómagam 2006-ban kezdtem, Balástyán debütáltam –, mert bármilyen rissz-rossz, pöfögős volt a traktor, az volt a menő, én azonban mindig is a lovak bolondja voltam, géppel ritkán dolgoztam, nem szerettem. Fiatalon kerteket szántottam és előfordult, hogy borravalónak „leesett” egy-egy piros 100-as, azzal én voltam az úr a bálban – emlékezett Feri bácsi.

Versenyek és ismeretségek

– Első nekifutásra Balástyán háromból harmadik lettem – ahogy mondjuk, ez volt a lófej –, de a következőn már nyertem. Eddig 33 versenyen vettem részt, 22 első, 5-5 második és harmadik és 1 negyedik helyezést értem el. Ezek között volt hat országos bajnokság, amelyeken ötször győztem, egyszer második lettem. Előfordult, hogy a szélén olyan rossz minőségű földbe osztottak, hogy a mellettem lévővel láttuk, az utolsó két helyet „szánták” nekünk, akkor lettem negyedik. A helyezéseknél is fontosabb, hogy több okos emberrel, például a vásárhelyi mezőgazdasági főiskolai kar korábbi dékánjával, Horváth Józseffel, Mihály Károllyal és Kucsora Istvánnal ismerkedhettem meg. Általában ők keresték a társaságomat, és jókat beszélgettünk – elevenítette fel, közben előkerültek a fotók, az oklevelek és a korábbi újságcikkek.