A Szegedi Szabadtéri Játékok Rebecca produkciójának bemutatóját az elmúlt pénteken tartották. Az előadás óriási sikert aratott, a végén tíz perces álló vastapssal jutalmazta a közönség az alkotókat. A musicalt ezen a héten pénteken és szombaton tekintheti még meg a nagyérdemű. A kulisszák mögött lapunk felkutatta a pirotechnikus csapatot. A Steiner Scenics Armourers SFX stábja, Steiner Iván cégvezető mellett Győrfi László, László András és Gál Attila dolgoztak serényen azon, hogy valódi lángok csapjanak fel a színpadon a Manderley-ház égésekor.

Fotó: Török János

Hatszáz éves metszetekről tanulták a fortélyokat

Steiner Iván lapunknak elmondta, hogy fiatal felnőttként, pályaválasztásakor sodródott a haditorna világába. Felmenői között mindenki mérnök volt, ő maga is automatikusan a műszaki egyetemre felvételizett, noha már ifjúként Iosephus Flavius műveit falta lelkesen.

– A fülembe jutott, hogy van egy csoport, akik páncélba öltöznek, baltával és karddal küzdenek. Mindig erre vágytam. A szóbeli felvételi helyett odamentem – mesélte. Lelkesen járt küzdeni a csoportba, fél év elteltével pedig már filmekben statisztáltak.

– Rájöttek a filmesek, hogy sokkal látványosabb, ha olyanok vívnak egy filmben, akik valóban értenek hozzá. Márpedig mi féltudományos alapokon edzettünk. A csoportba járt tanár, mérnök, levéltárosok. Utóbbiak találtak Dürertől és Talhofer-től 1400-as, 1500-as évekből származó metszeteket, amelyek fegyveres és puszta kezes harci technikákat ábrázoltak. Kiderült, hogy ezek németalföldi városvédő céhek tankönyvei voltak. Ezeket elevenítettük fel – mondta el a cégvezető.

Japánok ismerték el szaktudásukat

A tanultakból bemutatókat tartottak, koreográfiákat állítottak össze, és folyamatosan tovább képezték magukat. Évek múltán már a régi, katonai lovaglás világában is otthonosan mozogtak, mígnem nevet is kaptak: a Magyar Honvédelmi Szövetség Haditorna Klubja néven folytatták tevékenységüket.

Akkora hírnévre tettek szert, hogy puszta kezes harci technikájuk tanulmányozására egy japán küldöttség is érkezett a hetvenes években Budapestre, akik később elismerő oklevelet küldtek a csapatnak, amelyben alátámasztották a magyar haditornászok feltételezését, amely szerint a németalföldi metszetekről elsajátított technika a cselgáncs egyes elemeivel rokonítható.

Nagyobb térben a show is nagyobb

Steiner Iván 1996-ban alapította meg jelenlegi saját cégét. Felkérésre robbantanak, lőnek és lángokat is varázsolnak a vászonra vagy a színpadokra. Pár évvel ezelőttig csapatával a Nemzeti Színház fegyver- és pirotechnikusa volt, jelenleg a Magyar Állami Operaházban látják el ezeket a feladatokat, dolgoznak a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, a Pécsi Nemzeti Színházban, a tatabányai Jászai Mari színházban és alkalomszerűen külföldi színházakban is. Közreműködtek hazai és külföldi sikerfilmekben. Most pedig a Rebecca musicalben hozzák tűzbe a Szegedi Szabadtéri Játékok közönségét.