Maroslele a szektorlabda, azaz a gombfoci versenyváltozatának vármegyei fellegvára – a sportág világ- és Európa-bajnokai is többször asztalhoz álltak már a faluban. A hét végén is komoly versengésre lehet számítani. Ráadásul a 13. Maros kupára külföldi versenyzők is beneveztek szép számmal.

Maroslelén nagyon népszerű a gombfoci. Fotó: Szabó Imre

A faluházban játszanak

A rendezvény kétnapos lesz. Szombaton a szektorlabda, vasárnap pedig az egyre népszerűbb, Brazíliából származó 12 érintéses változat legjobbjai mérik össze tudásukat

– tudtuk meg Maczelka Árpádtól, a házigazda Maroslele SE asztali-labdarúgó szakosztályának tagjától, a hétvégi verseny főszervezőjétől. A mérkőzéseknek a hagyományos helyszín, a faluház ad otthont.

Katalánok is jönnek

A Maros kupa egyébként korábban is nemzetközi volt, hiszen rendszeresen érkeztek szerbiai és romániai magyar résztvevők. Most azonban a nemzetközi szövetség invitálására a Spanyolországhoz tartozó Katalóniából is jön egy csapat, három barcelonai versenyző. Ők a szombati párharcokba szállnak be. Ami pedig a vasárnapot illeti, ekkor a Bajnokok Európa Kupájának döntőjét rendezik meg. Ezen a csíkszeredai és a debreceni klub közül kerül majd ki a győztes.

A sportág hungarikum

A szektorlabda, azaz a gombfoci versenyváltozata egyébként magyar találmány – mondhatni hungarikum, az egyetlen hazánkban kitalált sportág. Az 1960-as évek óta ismert, szabályrendszerét 1961-re dolgozták ki és rá egy évre már meg is rendezték belőle az első hazai bajnokságot. Maroslelén 2009-ben, Maczelka László – Maczelka Árpád édesapja – jóvoltából alakult meg az ezzel foglalkozó szakosztály. Ő ma már 79 esztendős és csak hobbiból játszik, de szerencsére sok fiatal követője van.