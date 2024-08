Tüntetés helyett ismét hallatlan hallével, meg harcsátlan paprikással népszerűsítik vásárhelyi és szegedi vegán aktivisták a húsmentes ételeket. A Gyarmati Dorka és Dér Lilla levese illatra és ízre is tökéletesen hozza az eredeti recept szerint készült ételt. Olyannyira, hogy a tavalyi Tiszai Halászléfőző Fesztiválon arany minősítést kaptak a halat padlizsánnal imitáló változatra. Egyértelmű volt, hogy az állatbarát megmozdulásukkal idén is jelentkeznek a szeptember 7-i eseményen, ám az számukra is csak nemrégiben derült ki, hogy a szegedi partfürdőn ugyancsak aznap tartják a Szegedi Horgász Piknik és Csongrád-Csanád Vármegyei Vadásznapot, azaz a SZEHOVA-t.

A hal nem lakoma, hanem koma: aranyminősítést ért a hallatlan hallé tavaly. Fotó: Bíró Ádám

Mint azt Gyarmati Dorka lapunknak elmondta: békés kiállással szeretnék felhívni a figyelmet az állatok védelmére. A tavalyihoz képest dupla helyszínen, három bográcsban készítenek vegán ételeket, miközben érdemi beszélgetésre várják a kíváncsiakat, sőt, akár a kétkedőket is. A tavalyi hallatlan hallé mellett harcsátlan paprikás fő majd a kondérban kapros nemtúró-gombóccal, Vári-Nagy Krisztina ötlete alapján. A csapat kiegészül Fodor József Feliciánnal és a tápéi tarhonyafesztivál különdíjas vegán tarhonyájával. Ahogy lesz tej- és tojásmentes óriáspalacsinta is. Délben pedig zsűrizés.

Fotó: Bíró Ádám

Megmozdulásukat példamutatásnak szánják Gyarmati Dorka elmondása szerint. Békésen, indulatok nélkül szeretnék képviselni az állatjogokat. A szavak mellett pedig húsmentes fogásokkal igyekeznek meggyőzni a kétkedőket arról, hogy a közös jó érdekében vállalt erőszakmentes élet és étel is igazán ízletes lehet.