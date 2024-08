Eddig nagyon jól éreztem magamat. Voltunk Ópusztaszeren és meglátogattunk egy tanyát is, ami nagy élmény volt a számunkra

– mondta a 16 esztendős nagyszalontai Jámbor Anna Fruzsina, aki a női mezőnyben megnyerte a most Makón vendégeskedő Erasmus-táborozók asztalitenisz-bajnokságát a helyi Szignum-iskola tornatermében. A romániai városból 9 diák és egy kísérő érkezett a Maros-parti városba. Miután a nyakába akasztotta az aranyérmet Farkas Éva Erzsébet makói polgármester, azt is elárulta nekünk: a sportágban kezdő, eddig csak a bátyja tanította otthon, de most profi edző is foglalkozott velük. Hozzátette, felvidéki magyar lányokkal került egy szobába, akikkel már az első napokban összebarátkozott.

A lányok közül a nagyszalontai Jámbor Anna Fruzsina pingpongozott a legügyesebben az Erasmus-táborban. Fotó: Szabó Imre

Anyaországi és határon túli

Megtudtuk, a tábor szervezői vasárnapig tartó egy hét alatt Szeged és Makó adottságait kihasználva különféle sportolási és kikapcsolódási lehetőségre igyekeznek ráirányítani a negyven középiskolás és egyetemista figyelmét. A Magyar Ifjúsági Sport és Rekreációs Egyesület éppen 10 tíz éve pályázik sikeresen az Erasmus+ kiírásaira; sorrendben ez a hatodik év, amikor csereprogramot szervezhettek anyaországi és határon túli magyar fiatalok részvételével. Ennek fő motívuma egészséges életmód, ezen belül kiemelt hangsúllyal az asztalitenisz, illetve a közösséghez tartozás élménye. A fiatalok nem csak a pingpongot, de az íjászatot is kipróbálhatták.

Szeretnénk megmutatni, hogy offline módon is el lehet tölteni hasznosan a szabadidőt

– mondta Losonczi-Tóth József, az egyesület elnöke.

Országonként tízen jöttek

A táborokból, amelyekben nem egyszer barátságok is szövődnek a különböző területeken élő magyar fiatalok között, eddig négyet szervezett meg Makón a több mint harminc tagszervezetet számláló egyesület. Együttműködő partnerei idén is a Törökkanizsáért Egyesület Szerbiából, a Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség a romániai Nagyszalontáról, de érkeztek fiatalok Makó testvérvárosából, a Szlovákiai Zselízről is, a Comenius Gimnáziumból. Az anyaországot Makó és Szeged fiataljai képviselték. Mindegyik országból tízen jöhettek, a fiataloknak a részvétel ingyenes.