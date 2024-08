Keddig borutcává változik a Fő utca Csongrádon: a Művelődési Központ előtti színpadtól egészen a mozi előtti parkolóig lehet kalandozni boros standok, kézműves árusok, vendéglátósok és vidámparki játékok között.

A szervezők idén is kitettek magukért, minden napra akadt húzónév: a Magna Cum Laude, Varga Miklós, Paulina, a Balkan Fanatik, Bangó Margit is megtáncoltatta a csongrádiakat, hétfő este pedig az Anna and the Barbies csinálja a show-t. Mellettük persze helyi zenekarok és nótakörök is fellépnek a hosszú hétvégén, így az operettől a magyar nótán át a rockig minden zenei ízlés kedvelői megtalálhatják a számításukat.

Ebben az évben sem maradhatott el a borfesztivál évről évre visszatérő kellemes színfoltja, a helyi társasjátékos klub által szervezett Felnőttmegőrző, idén pedig feléledt egy régi hagyomány is, a veterán motorok kiállítása, ami egy különleges helyszínen, a Városi Galériában talált otthonra. Aki pedig nemcsak borra, de kultúra is szomjazott, az Csongrádi Színtársulat előadásán „kapta meg a magáét”, az Alföld Néptáncegyüttes pedig majd kedden este zárja látványos és színvonalas gálával a borfesztivált.

Ahol persze borból sem volt hiány, a pincéknek idén tizenkét faházat állítottak fel a szervezők, ahol ötben csongrádi borászok italait, hétben pedig az ország legnépszerűbb borvidékeinek kínálatát kóstolhatták a fesztivál látogatói.

Ami azonban az igazi értéke a csongrádi borfesztiválnak, az jóval túlmutat a fiatalodó borászok egyre jobb italain, a finom étkeken és az évről évre egyre színvonalasabb programokon. Ez pedig magában a városban, az oda kötő gyökerekben és közösség erejében rejlik. Augusztus közepe táján ugyanis szinte minden csongrádi szívében, éljenek bárhol a világon, felpittyeg egy titkos jeladó, ami kiadja az utasítást: irány haza. Így a borfesztivál az a hely, ahol a lampionsorok alatt, egy jéghideg rozéfröccs, egy frissítő fehér vagy egy testes vörös társaságában garantáltan összefuthat „ezer éve” nem látott ismerőseivel az ember.

A borfesztivál zárónapja az ünneplésé, augusztus 20-án 10 órakor áldják meg az új kenyeret a Városháza előtt, délután és este pedig színpadi produkciókkal búcsúzik a borutca.