Boldog vagyok, hogy az István, a király '83-as és '84-es előadásaiban is dolgozhattam. Fantasztikus lehetőség volt több száz emberrel és az ország legjobb rocksztárjaival együtt dolgozni. Az István, a királyra és a néptáncfesztiválokra is jellemző volt, hogy a korabeli rendőrség nem nagyon szeretett minket. Nem bántottak, de nem tudták megérteni, hogy hajnal kettőkor is szabad az embereknek az utcán népdalokat énekelni. Volt akkoriban egy Komócsin elvtárs Szegeden, nagy vitáim voltak vele. Egyszer még forradalmat is ígértem neki…