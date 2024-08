Családi napot tartottak szombaton délután Kecskéstelepen, a művelődési ház udvarán. Bár a városrész első háza 1924-ben, vagyis éppen száz éve már felépült, a hivatalos telepavatót 1928. augusztus 12-én tartották. Kecskéstelep alapítója Kecskés István volt, aki elsősorban hadiözvegyek, hadi árvák és hadi rokkantak betelepítésével töltötte meg élettel a területet. Ezt ünneplik meg minden évben egy kötetlen programsorozattal, mely során mindig megkoszorúzzák Kecskés szobrát is.

Kecskéstelep születésnapját ünnepelték szombaton. Fotó: Gémes Sándor

Az udvaron kisebb és nagyobb gyermekeknek is raktak ki játékokat: volt ugrálóvár, óriás malom, teke, de lehetett gólyalábazni és gondoltak a legkisebbekre is babajátékokkal. Minden gyermek ajándék pattogatott kukoricát kapott, de volt kürtős kalács, fagylalt és gumicukor is.