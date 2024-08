Továbbra is népszerű a Mars téri használtcikkpiac, legalábbis most vasárnap is sokan nézelődtek, és alkudoztak a látogatók közül. A Nagycsarnokban most nem volt annyi árus, mint korábban, de aki akarta, az így is megtalálta a neki tetsző dolgot.

Sokan nézelődtek a használt dolgok között. Fotó: Gémes Sándor

Az egyik árus, Ilona, aki könyvekkel és ruhákkal érkezett, azt mondta, hogy a portékái közül a könyveket viszik jobban, amiket pár száz forintért adott. A ruháknak nem volt akkora keletje, amiben az is közrejátszhatott, hogy már délelőtt 9 órakor iszonyatosan meleg volt, ilyenkor meg ki a fenének van kedve ruhát vásárolni.

Használt dolgok, ameddig a szem ellát

Az asszony standja után futottunk bele az első „igazi” lomos pultba, ahol DVD-lemezeket, és lejátszókat is kínáltak. Egy lejátszót már elhozhattunk volna egy ezresért, sőt olcsóbban is, de az az igazság, hogy arra éppen nem volt szükségünk.

Kicsit odébb plüssállatokat kínáltak az egyik pultról, ami előtt leginkább gyerekek álltak sorba. Ezek a lények sem voltak túl drágák, mint ahogy a kipakolt termékek nagy része sem, szinte mindent néhány száz forintért kínáltak. Persze azért voltak kivételek is.

Fegyverek is voltak

Egy úriember fegyverekkel érkezett, amik között kések, és puskák is voltak, de nála ezek mellett még megfért a használt napszemüveg, és pár darab kábelköteg is. És természetesen most sem maradhattak el a kínálatból a használt mobiltelefonok. Persze ne okostelefonokra gondoljanak, hanem a régi, nyomógombos fajtákra. Érdekes, hogy ezeknek komoly gyűjtői piaca van, és egy-egy korábbi legendás modellért, ami még működik is, több ezer forintot is hajlandóak kifizetni a rajongók.

Beszélgetnek egymással

Az pedig már csak hab volt a tortán, hogy láttunk marionett bohócfigurát, ami azért kicsit félelmetes volt, és elég sok karórát, valamint működésképtelen ébresztőórát is. Mi sajnos üres kézzel távoztunk, de rájöttünk, hogy a hasonló börzéknek nem is a vásárlás a lényege, hanem hogy beszélgessenek egymással az emberek, és megismerjék néhány különleges tárgy még különlegesebb történetét. Az pedig, ha még az üzlet is összejön, hab a tortán.