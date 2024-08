Mórahalom, a Homokhátság központja

Sokan a híres Szent Erzsébet Gyógyfürdő miatt keresik fel Mórahalmot, de a nagyszéksósi tó, a természeti kincseket rejtő túraútvonalak, a bivalyrezervátum, az Ezer Év Park, a Kocsimúzeum mind-mind megannyi látnivalót, érdekes programot ígér. A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház nyári évada évről évre látványos lovasprodukciókkal örvendezteti meg a közönséget a Futó-Dobó Lovasközpontban. A Homokháti Sokadalom és a szerb kulturális központ, a Kolo programjai ugyancsak rengeteg turistát vonzanak.

Fotó: Bach Máté

Spárga, spárga, spárga

A spárgaszezont lezáró öttömösi Spárgafesztivál immár 28. éve mozgatja meg nemcsak a Homokhátság apraját-nagyját, hanem a testvértelepülések képviselőit és az ország különböző pontjairól érkezőket is.

Kakas, papucs, paprika

Pusztamérges védjegye a kakaspörköltverseny, amely negyed évszázada öregbíti a település hírnevét.

Röszke egyik büszkesége a két hungarikum: a fűszerpaprika és a szegedi papucs, amelynek mára egyedüli készítője, Sallay Tibor cipészmester és felesége is Röszkén tevékenykedik. Őket és a helyi paprikamúzeumot is érdemes felkeresni. A település központjában található Klebelsberg Művelődési Központ patinás épülete, a hajdani népiskolai program keretében létrejött Gyula Püspöki Iskola és két tanyai iskola mind-mind Röszke látványossága.

Vásári hangulat

Hamisítatlan vásári hangulatért Ruzsára kell menni, ahol minden hónap negyedik vasárnapján az országos állat- és kirakodóvásár miatt felbolydul a környék. Ruzsa turisztikai vonzereje a természetet és elcsendesedést kedvelő kéktúrások körében jól ismert, de bringások is szívesen tekernek végig a községen. A tanyai szálláshelyek nyugalmat, madárcsicsergést kínálnak a vendégnek, aki érkezhet például az erdei tájfutó versenyre is. Az is jó helyen jár, aki szeret a legendák nyomába eredni, hiszen Ruzsa területén fogták el a híres betyárt, Rózsa Sándort.