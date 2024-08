– Már gyerekkoromban is írogattam, verseket is, az első kötetre viszont csak akkor lett elég időm, amikor nyugdíjba vonultam. Eldöntöttem, nyugdíjas éveimet ennek szentelem és a könyveimmel elsősorban segíteni szeretnék – mondta a makói Hamzáné Farkas Mária, aki a Makói Honismereti Kör összejövetelén mutatta be a közönségnek legújabb, Levélpapa című, családtörténeti témájú kötetét a József Attila Múzeumban. Ez a könyv már a negyedik tőle, szerzői kiadásban, fekete-fehér, saját és családi fotókkal illusztrálva látott napvilágot. Mint a Délmagyarországnak elmondta, főleg rokkantaknak, állami gondozottaknak, illetve magányos, elvált szülőknek és gyerekeiknek ajánlja írását, akik erőt meríthetnek belőle.

A Levélpapa szerzője, Hamzáné Farkas Mária azért ír, hogy másoknak segítsen. Fotó: Szabó Imre

Levélpapa a rádióból

Az első könyve, ami még 2005-ben jelent meg, nem szerzői kiadásban, hanem egy fővárosi kiadónál, és igazi siker lett: a Gyógyszer az öngyilkosság ellen a mai napig fellelhető jó néhány online könyváruház kínálatában, egy antikvárium pedig komoly összegért kínálja dedikált példányát. Hamzáné mintegy három évtizedet dolgozott szakképzett ideg-elme ápolóként, a könyvben ez idő alatt szerzett személyes tapasztalatait osztotta meg – a valós főszereplők neveit természetesen titokban tartva.

A második kötete három évvel később, ugyancsak Budapesten jelent meg. Azt a történetet elevenítette fel, amikor az első könyv egyik, vak szereplőjét ápolóként elkísérte a svédországi eszperantó világtalálkozóra, és az illető ott újra találkozhatott fiatalkori szerelmével. A harmadik pedig egy pályázati felhívásra íródott: a főként földeáki gyermekévekről szól, amelyeket édesanyja mellett, nagy szegénységben töltött.

A Levélpapa egyik családi fotója. Illusztráció a kötetből

Fekete autó az úttörőtáborba

A most megjelent folytatás a történet másik felét meséli el. Szülei ugyanis elváltak, amikor ő 5 éves volt, és az édesanyja nem engedte, hogy kapcsolatot tartson az édesapjával. Ez végül mégis sikerült, ráadásul egészen kalandos módon indult: harmadikos korában levelet írt a Magyar Rádió Miska bácsi levelesládája című műsorába, amelyben kérte, mondják be: keresi az édesapját. Azt is megírta, hogy a téli szünetben a csillebérci úttörőtáborban lesz az iskolával, mert az osztályuk első lett a tisztasági versenyen. Mire a táborba elutazott, a levelet el is felejtette. Ő lepődött meg a legjobban, amikor aztán a táborhoz begördült a rádió fekete autója, benne az édesapjával meg a titokzatos Miska bácsival. Innentől leveleztek – de eleinte azt is csak titokban.