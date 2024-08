Nem bírta ki beszólás nélkül

A műsor most visszarepítette a bulizókat néhány évtizeddel: olyan egykori slágerek Majkás feldolgozását is lehetett hallani a már jól ismert Personal Jesus mellett, mint például az Eye of the tiger, Rythm of the night, Ready or not vagy a Back Street Boys által sikerre vitt Everybody. Természetesen nem maradtak el a legnagyobb Majka-slágerek sem, így nem valószínű, hogy bárkiben hiányérzet tátongott a buli végére. Amikor még néhány jótanáccsal is ellátta rajongót a rapper.

– Szeressétek egymást, ne bántsatok senkit. Csak a Puzsért. Neki a k. anyját – mondta, miután lepacsizott a színpad körül álló szerencsésekkel.

– Csináljunk még egy közös fotót, aztán jön a külföldi csávó – konferálta fel Kamrad-ot zárásként Majka, aki már most megígérte: jövőre is jön. Hogy végül hányan választották a német énekest, nem vártuk meg, a bejáratnál azonban meglehetősen sok fiatalt láttunk, akik még csak ekkor érkeztek a fesztiválra. És nem feltétlenül miatta. – Jöttünk Krúbira – kiabálták, jelezve ezzel, hogy már Majkának is oda kell figyelnie a feltörekvő fiatal konkurenciára.

A mai lesz az utolsó nap a SZIN-en. A Forbes legértékesebb celebeket rangsoroló listát évekig vezető Majka után pedig jön az, aki letaszította őt a trónról: Azahriah.