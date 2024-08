Két nappal a végzetes mohácsi csata után, 1526. augusztus 31-én csaknem kétezer hadifogoly várta, hogy a sorsáról döntsenek. Ők az ütközetben, illetve a magyar tábor lerohanásakor eshettek fogságba, többségük fiatal férfi volt, de akadtak köztük 10-12 éves gyermekek – apródok, lovászfiúk lehettek –, és néhány nő. Valószínűleg arra számítottak, hogy hadifogolyként az oszmán birodalomba hurcolják őket. Nem így történt. I. Szulejmán szultán parancsára kaszabolták le őket, majd maradványaikat rendezetlen tömegsírokba vetették.

A IV-es számú tömegsírban talát koponya. Valószínűleg a mohácsi csata után két nappal később kivégzett egyik áldozatáé lehet. fotó: Török János

Mohácsi csata: nem volt könyörület

Az ütközet 500. évfordulójához közeledve történészek, régészek és antropológusok fogtak össze, hogy minden eddiginél pontosabb képet kapjunk a sorsfordító csatáról.

Kik voltak ők és mi történt velük? Ez a két kérdés, amire a régészekkel összefogva, mi, antropológusok megpróbálunk válaszolni

– nyilatkozta a Délmagyarországnak Pálfi György, a Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszékének vezetője. A közös munka már 2020-ban elkezdődött, a Duna-Dráva Nemzeti Park kezdeményezésére és támogatásával. Először a III-as számú, idén nyáron pedig a IV-es számú tömegsírt tárták fel a Mohácsi Nemzeti Emlékhely területén.

A Mohácsi Nemzeti Emlékhely madártávlatból. A IV-es tömegsír balra fent, a fehér sátor alatt található. fotó: Török János

– A helyszíni vizsgálatok során nagyon sok új információt szereztünk. A III-as tömegsír esetében már 2022 őszén minden maradványt Szegedre szállítottunk, és elkezdődött a csontvázanyag rendezése, egyénekre szétválogatása. Az etnikumot nem tudjuk meghatározni, de a biológiai nemet, életkort, főbb betegségeket, korábban szerzett traumás sérüléseket igen. Már 2020-ban nagyon sok olyan sérüléssel találkoztunk a maradványokon, amiket valószínűleg nem a csata közben szenvedtek el. Például az áldozatok nyakcsigolyáit kétszer-háromszor is elvágták hátulról, ami felvetette, hogy kivégzések történhettek – folytatta az antropológus.

– Valószínűleg kifosztott és kiszolgáltatott emberek lemészárlásáról volt szó. A III-as tömegsírban nagyjából 330 személyt találtunk, nagyrészüknek hátulról és felülről érkező szablyavágások oltották ki az életét. Azonkívül olyan sérüléseket is látunk, amik egy ütközetben az értelmetlenség határát súrolják. Amellett hogy valakinek kétszer átvágták a nyakcsigolyáját, 6-7 olyan vágás is található a fején, amik külön-külön is halálosok lettek volna. Találtunk olyan elhunytat is, akinek hátra volt kötve a keze, amikor bedobták a sírba – tette hozzá Bertók Gábor régész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója.