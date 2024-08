Önálló kiállítóhelyet is szeretne a város A város az alkotótábort éves szinten mindegy másfélmillió forinttal támogatja. Ebben nemcsak a művészek elszállásolása, vendégül látása van benne, de például a különböző kiadványok megjelentetése is. A telepre tegnap ellátogatott Farkas Éva Erzsébet makói polgármester, az Erzsébet házat működtető Angyalsóhaj alapítvány fővédnöke is. A résztvevőkkel beszélgetve elmondta, szeretné, ha egyszer a Makón a különböző művésztelepeken született, már most is igen gazdag anyagot jelentő alkotásoknak lenne a városban egy méltó kiállítóhelye – akár időnként váltakozó alkalmi tárlatokkal. Úgy fogalmazott, mindezt raktárban tárolni bűn.