– Már ötödjére veszek részt a rendezvényen. Hasznos, mert alkalmat kínál a kollégákkal a személyes találkozásra, az intézmények közötti kapcsolatok építésére és be tudjuk mutatni a legújabb kutatási eredményeinket – mondta a csongrádi Tari László Múzeum igazgatója, Gyöngyössy Orsolya a Néprajzkutatók 9. Makói Találkozóján.

Néprajzkutatók találkozója Makón. Fotó: Szabó Imre

A József Attila Könyvtárba szerte az országból, sőt a határon túlról is érkeztek szakemberek, szám szerint húszan, hogy meghallgassák egymás előadásait. A csongrádi intézményvezető egyébként olyan témát választott, ami egy kicsit eltért a megszokottaktól: a városban még ma is legendának számító Feketevár Áruház történetét elevenítette fel egy hagyatékban fellelt napló, illetve személyes adatgyűjtés alapján.

A rendezvény házigazdája, Szikszai Zsuzsanna makói múzeumigazgató elmondta, a konferenciának megvannak az évtizedekre visszanyúló előzményei.

– A nyolcvanas években, amikor Fejér Gábor néprajzkutató itt dolgozott, megszervezte a fiatal néprajzkutatók országos találkozóját. Ez kitűnően sikerült, a Múzeumi Füzetekben meg is jelent az összefoglalója, de folytatása sajnos nem lett. 2015-ben ezt megpróbáltuk újraéleszteni, és úgy tűnik, sikerrel jártunk, hagyományt tudtunk teremteni – mondta. Hozzátette, ma már nem csak néprajzosok, de történészek, irodalmárok is érdeklődnek iránta.

Szikszai Zsuzsanna a májusban megnyílt földeáki Fertály János Tájházat mutatta be kollégáinak. Ennek berendezése az ő, illetve a makói múzeum dolgozóinak keze munkáját dicséri.

Megtudtuk, a találkozón elhangzó előadásokat mindig megjelentetik kiadvány formájában is. A tavalyi előadások kötetét az érkező résztvevők meg is kapták. Az intézményvezető azt mondta, ezek a könyvek forrásértékűek, kutatási céllal is felhasználhatók.