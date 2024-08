Mindenekelőtt magát a címszereplőt kell kiemelni, akit Alan Tudyk alakít parádésan, és ez alatt bizony valódi parádét értek, ugyanis a színész szemlátomást roppant módon élvezi, hogy földönkívülit játszva büntetlenül bohóckodhat. A karakter humorfaktora (és ezzel együtt szerethetősége) Ted Lassóéval vetekszik, ennek ellenére sajnos a legrangosabb jelölések és díjak eddig rendre elkerülték Tudykot (ellentétben a Ted Lassót megformáló Jason Sudeikisszel).

A főhősön kívül szerencsére jó néhány karakter van még, akik hamar a szívünkhöz nőnek, és közülük minden néző megtalálhatja a maga kedvencét. Különösképpen vicces duót alkotnak a seriff és a kolléganője. A sorozat leghumorosabb jelenetei közé tartoznak az egoista, de közben igencsak nehézfejű seriff és a nála ezerszer ügyesebb, mégis elnyomott UFO-hívő kolléganő beszélgetései. További humorforrást jelent a polgármester karaktere, illetve ténykedései is, ahogyan próbál minden városlakónak megfelelni, de közben semmiféle tekintélye sincs. A nagy számok törvénye alapján azonban sajnos akadnak kevésbé érdekes, sőt már-már idegesítő szereplők is, valamint olyanok, akikkel nem igazán tud mit kezdeni a sorozat. Ami még tovább ront az élvezhetőségen, az az, hogy a készítők olykor nem elégednek meg annyival, hogy a Resident Alien pusztán egy vicces sci-fi sorozat, nekik mindenáron bele kell erőltetniük a drámát is. Van, akinél ez a drámázás működik (például a polgármester felesége), mástól látva azonban unalmas, sőt helyenként karakteridegen is (mint a seriff).