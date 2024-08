Igazán eredeti és célját tekintve roppant hatásos megközelítéssel él a Rokonság a faji és nemi egyenlőség (pontosabban, egyenlőtlenség) kérdésének irányába. Ez a megközelítés pedig nem más, mint a már a felvezetőben is említett tudományos-fantasztikus jelleg. A Rokonság főhőse egy, a 2016-os Los Angelesben éldegélő fekete bőrű nő, Dana James, akivel egy nap rendkívüli dolog történik. Mintegy kétszáz évet visszautazik az időben, ahol és amikor egy bajba jutott fehér kisfiúval találkozik, akinek rögtön a segítségére siet. Nem sokkal később csodák csodájára a nő visszakerül 2016-ba, és természetesen lövése sincs, hogy most akkor mi merre hány méter. A jelenben összejön egy pasival, Kevinnel, aki nem mellesleg fehér bőrű és akinek nem lesz túl sok köszönete a párkapcsolatból, ugyanis a legközelebbi időutazás során a nő a férfit is magával viszi.

Romantikus édeskettesüket azonban megzavarja, hogy a 19. század elejének Amerikájában a feketék még a fehér emberek rabszolgái voltak, ez pedig azt jelenti, hogy hősnőnknek, Danának semmiképpen sem szabad felfednie, hogy valójában mi van közte és Kevin között. Egy jómódú földbirtokos családhoz, Weylinékhez kerülnek, ahol Kevint a kisfiú, Rufus Weylin zongoratanárának nevezik ki, Danának pedig természetesen a cselédek, szolgák között kell meghúznia magát. Hogy meddig? Amíg vissza nem kerülnek ismét 2016-ba. Ha viszont megint visszatérnek a jelenbe, Danának számolnia kell azzal, hogy a sztorinak itt még nincs vége, bármelyik pillanatban újra és újra 1816-ban találhatja magát, egyszerű szolgálóleányként.

A Disney+ kínálatában elérhető Rokonság nyolc része a következő kérdésekre igyekszik választ adni a nézőknek: miért történik mindez? Miért pont 1816-ba kerül vissza Dana? Mi indítja be az időutazást, akár oda, akár vissza? Idővel más kérdések is felmerülnek, például: mi köze van az egészhez Dana évekkel korábban eltűnt édesanyjának? Mi a kapcsolat a Weylin család és Dana felmenői között? Miért érzi úgy Dana, hogy Rufus megmentése egyúttal az ő rokonságát is megmentheti? Természetesen bőven cifrázza a képet az, hogy Dana rendre Kevinnel utazik vissza a múltba, így a férfi múltbéli szerepét firtató kérdések sem elhanyagolhatók.

Műfajilag a Rokonság sokkal inkább dráma, semmint sci-fi, utóbbi kategória kimerül az időutazás tényében. Ez az időutazás azonban csak kellék; kellék ahhoz, hogy a sorozat (illetve az annak alapját szolgáltató regény) a rasszizmus történelmi beágyazottságáról, valamint a nők elnyomásáról meséljen.