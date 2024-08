Szegedi hírek 1 órája

Saját várost építettek fel a József Attila-iskolában táborozó diákok

Várost építettek 3D nyomtatóval és mikrobites programozással előállított kellékekkel általános iskolás gyerekek a József Attila-iskola nyári táborában. Hasonló tematikával az elmúlt tanévben szakkört is szerveztek, ezeket pedig most jó gyakorlatként mutatták be más iskolák pedagógusainak.

Timár Kriszta Timár Kriszta

Fotó: Török János

A Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskolában az elmúlt tanévben Tervezd velünk a jövő városát! címmel szakkört szerveztek. Az érdeklődő fiatalok 18 alkalommal vehettek részt a programban, amely alatt egy elképzelt várost hoztak létre lézervágók, 3D-nyomtató és hagyományos papírfeldolgozási és barkácsolási technikákkal. Egy komplett várost építettek fel a gyerekek a József Attila iskola nyári táborában. Fotó: Török János

Fotó: ianostorok.com A szakkörön résztvevő 6-9. évfolyamos gyerekek megtanulták a 3D tervezés és a mikrobit programozás alapjait is. Csapatmunka a szakkörben – A projekt lényege a csapatmunka volt, hiszen egy város több részterületből áll és mindegyiknek kapcsolódnia kellett egymáshoz. De közösen döntötték el azt is, ki legyen a polgármester és azt is, pontosan milyen várost építenek – sorolta Nemes-Nagy Katalin Erika igazgató. A szakkört a Nemzeti Tehetség Programban elnyert 3,5 millió forintos támogatásból finanszírozta az iskola, és ebből az összegből szerveztek aztán tehetséggondozó nyári tábort is hasonló tematikával. – Volt egy rajz-és makettépítő pályázatunk, az itt legjobban szereplő fiatalokat hívtuk meg ide. Ezek a gyerekek ugyanígy várost építettek, a szakkörösök pedig szakértőként segítették a munkájukat. Ugyanakkor mentálhigiénés szakemberek és szociális munkások is segítségükre voltak, a hét eredményeit pedig családi napon a szülőknek is bemutathatták – mesélte az igazgatónő. Bővülnének Ezt a két projektet mutatták be szerdán a régió érdeklődő pedagógusainak. A József Attila iskolában öt éve működik a Digitális Közösségi Alkotóműhely, amely a szakkörnek otthont adott – a két, minden szükséges eszközzel felszerelt tantermet pedig igény szerint ingyenesen biztosítják más iskolák számára is, hiszen a cél, hogy minél több intézmény diákjai hozzáférjenek ezekhez a lehetőségekhez. Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, a pályaorientációt nagyon fontosnak tartja a centrum, ezért tartja hasznosnak az ilyen programokat. Fotó: Török János Élményszerűen ismerkedni – A pályaorientációs táborok speciális szegmensét képezik ennek a területnek, a szakképzési centrum is szervezett négy ilyen tematikájú programot a tanév végén. Külön öröm volt, hogy a József Attila iskola ezt saját forrásból meg tudta oldani. Egy ilyen programsorozattal sok hasznos dolgot lehet tanítani a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, élményszerűen ismerkedhetnek akár észrevétlenül is a különböző szakmákkal. Ez pedig azért fontos, mert ha egy fiatal olyan szakmát tud választani, amit szeret, akkor később a munkavégzés is élvezetes lesz számára – hangsúlyozta Erdélyi Margit.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!