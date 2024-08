Másfél hét múlva elkezdődik Szeged nyárzáró fesztiválja, a Coca Cola SZIN. Az ifjúsági napok közönsége négy nap alatt közel 200 fellépővel találkozhat a Partfürdőn, ahol 16 hektárnyi területen lehet bulizni.

Fotó: Sándor Judit/ Archív fotó

Ilyen fesztiválhelyszín, ami ennyire városközpontban van és ilyen sok zöld felülettel rendelkezik, nincs még egy Magyarországon

– büszkélkedett Kolonics Erika fesztiváligazgató, aki azt is kiemelte, hogy csak a Szigeten van nagyobb színpad, mint itt. Azt pedig idén is nagynevű előadók töltik majd meg élettel.

Az előző évek slágerfellépője, a legtöbb nézőt vonzó előadó Majka volt, aki idén is Nikával érkezik. A szokásos show várható most is tőle, ez azonban most kicsit háttérbe szorul a szombati magyar gigasztár, Azahriah mögött, aki az elmúlt időszakan bebizonyította, hogy világszínvonalú produkciót képes nyújtani minden alkalommal.

Ugyanazzal a bulival érkezik, amivel a fővárosban már letette névjegyét

– árulta el Kolonics Erika. Itt jegyeznénk meg, hogy az előadó szeptember 5-i, Budapest parkos koncertjére csütörtökön 4 és fél óra alatt elkelt az összes jegy – aki lemaradt róla, SZIN napijeggyel vagy bérlettel még biztosíthatja helyét egy Azahriah-koncertre.

És ha már hazánk legfényesebb popcsillagainál tartunk, ne feledkezzünk meg szegedi büszkeségünkről, Pogány Indulóról sem. A hazai rapszakma eddigi leggyorsabb ívű felemelkedését produkáló fiatalember szintén itt lesz a SZIN-en, ráadásul egy nagyon különleges produkcióval, hiszen szimfonikus zenekarral érkezik. És ha már zenekar: idén katonazenekar is fellép fesztiválon: a hódmezővásárhelyiek adnak szombat délután térzenét.