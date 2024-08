Szerdán beindult a négynapos buli a Partfürdőn: megkezdődött a Coca Cola Szegedi Ifjúsági Napok. A közösségi oldalakat természetesen már elárasztották az ilyenkor szokásos "túl hangos", "nem lehet aludni" posztok, ezzel azonban most nem foglalkozunk, hiszen ezt az örök vitát, miszerint ki lehet-e bírni néhány napig egy sokakat vonzó rendezvény kedvéért, hogy a korán munkába indulók – és persze sokan mások – nem tudnak pihenni, talán sosem lehet lezárni. Helyette inkább szétnéztünk, hogy aki nem aludni, hanem partizni akar, mi várja a Tisza újszegedi oldalán.

Csütörtökön is remek volt a hangulat a SZIN-en. Fotó: Karnok Csaba

Horgászat és retro vidámpark

A 16 hektáros területet idén is tökéletesen belakta a rendezvény, ahol napközben – koncertek hiányában – is számos program szórakoztatja azokat, akik a hőségben is itt keresnek elfoglaltságot. A Civil faluban például ilyenkor zajlik az élet: a szervezetek egymásra licitálnak a fiatalok figyelméért különböző játékaikkal. Van kétféle vidámpark is: a hagyományos forgók mellett egy egyedi képzőművészeti alkotásokból összeállított, régi stílusú mutatványos részleget is berendeztek. Úgy láttuk, a horgászattal, lövöldével, diótörővel csábító időutazás sokak figyelmét felkeltette.

Aki a nyugodt, vízparti fílinget keresi, annak elég a medencéig sétálnia, amelyet horgásztóvá alakítottak. Már az első napon is sokan álldogáltak itt pecabotot fogva, ami az estébe érkezve igen szürreális látványt tud nyújtani a buliszettben vonuló fiatalok között. Egyébként ha már a koncerteknél tartunk: az egyik legésszerűbb újítás az volt a fesztiválon, hogy a Coca Cola torony hátára – mely építmény tavaly igen nagy felületen takarta ki a nagyszínpadot – kikerült egy kivetítő, így akik a mögötte lévő területen állnak, már nem kell bosszankodjanak amiatt, hogy nem látnak semmit. Ez a szombati telt házas napon például biztosan kifizetődő módosításnak bizonyul majd.

Csak a zsíros kenyér nem drágult

Az árakat tekintve is történt változás – igaz, nem minden termék esetében. A zsíros kenyér például ugyanúgy 500 forintba kerül, mint tavaly. A sima lángos viszont 2 ezer forintra drágult, egy adag sült krumpliért 2500 forintot kérnek, a pizzaszeletért 1990-et, a gyrosért pitában 3500 forintot, lepényekért 4500-6000 forintot, a hamburgerért pedig 2800-4800 forintot. Pedig a Lidl mindent megtesz azért, hogy letörje az árakat: kitelepült boltjában minden ugyanannyiba kerül, mint a városi üzletekben, sőt akinek van klubkártyája, annak a megvásárolt alapanyagokból a szakácsok ingyen elkészítik a meleg ételt is a helyszínen. Italt azonban – néhány smoothie és frissen préselt lé kivételével – ebben az üzletben nem lehet kapni, így azt mindenki a vendéglátóknál veszi.