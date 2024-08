A két konferansziét, Halmi Gábort és Dévényi Tibort pedig dicsérte tudósítónk.

Nem csupán az induláskor, később szerves része volt a politika a Szegedi Ifjúsági Napoknak, amelyekre ezrek érkeztek az ország minden részéből. „De nem csupán városnéző turizmus ez az országos ifjúsági seregszemle, hanem politikai demonstráció és kulturális misszió is” – írta a Délmagyarország 1974-ben.

Munkásfiatalok jelesre vizsgáztak – ez volt cikkünk címe, amelyben Baló Ilona, a KISZ Szeged városi bizottsága első titkára A Szegedi Ünnepi Hetek egyik kiemelkedő rendezvényének nevezte a Szegedi Ifjúsági Napokat, emlékeztetve, hogy "nincs az országban még egy olyan rendszeresen visszatérő ifjúsági seregszemle, amely ennyi fiatalt megmozgatna". Varga István, az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda szegedi kirendeltségének vezetője arról számolt be, hogy 12 különvonattal és 38 különbusszal több mint 9000 fiatalt fogadtak a rendezvény négy napja során. Abban az évben egyébként 10 produkciót jutalmaztak, 2000 forintot kaptak a csapatok. Ahogy megírtuk, "a legkritikusabb produkció címen két vállalat, a textilművek Expressz-paródiája és a Szegedi Nyomda Hír-kacsa szerkesztősége osztozott. A legönkritikusabb produkciónak a Volán 10-es Vállalat fiataljainak "Mindent a kedves utasért" című élőkép bizonyult. A legszellemesebb a kéziszalámigyár hétfejű sárkánya, a legszebb a városgazdálkodási vállalat virágokból épített városháztornya, a legvidámabb a 11-es autójavító vállalat Flugos futama volt. A legszegedibb produkció a kábelgyári fiatalok Feltúrt Szeged című produkciója, a legaktuálisabb a tejipari vállalat és a pincegazdaság tej-alkohol lovagi tornája volt".

Négytől egészen kilencvenkilenc éves korig

1979-ben már a Huszár Mátyás rakparton kezdődtek a fesztivál programjai. Ahogy beszámolt róla tudósítónk, „a Tisza-parton felállított színpadon déltől este 9 óráig Horváth András és Tóth András ad diszkóműsort. A SZIN ünnepélyes megnyitóját délután 4 órakor az újszegedi szabadtéri színpadon tartják. Többek között fellép itt a Fanti és a Western-folk együttes. Nagy Bandó András, Torma László, Csizmadia Sándor, valamint az ÉDOSZ Szeged Táncegyüttes”. Az Ifjúsági házban dzsesszfesztivált rendeztek, a JATE-klubban az egyetemi színpad előadását tekinthették meg az érdeklődők. Ezeken felül karatebemutató, filmvetítés, zenés műsor is volt is a nyitónapon. Abban az évben egyébként a nyitónapra 6000 fiatal érkezett Szegedre, erről a címlapon számoltunk be olvasóinknak. Persze, ezúttal is a karneváli felvonulás volt az egyik legjobban várt látványos programelem, 48 élőkép gördült a közönség elé szombaton.